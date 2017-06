Quelques jours après le vote, affirme le haut-commissaire du Houet, Kouka Jérémie Ouédraogo, « nous avons reçu un document provenant d'un cabinet d'avocat. Dans le document, il est dit que c'est la MPP qui introduisait un recours en annulation mais leur recours était dirigé contre le haut-commissaire de la province et le préfet du département (Dandé). Et comme motif du recours, les plaignants accusent les autorités administratives d'avoir expulsé certains conseillers, et interdit l'accès à la salle à des conseillers. En somme, ils nous reprochent d'avoir organisé un scrutin frauduleux », a-t-il ajouté.

Pour marquer leur désaccord d'avec la volonté de l'autorité administrative de permettre à tout conseiller qui le désire d'être candidat, 9 conseillers, tous issus des rangs du MPP et au nombre desquelles le doyen d'âge ainsi que le candidat pré positionné par le parti au pouvoir, quittent la salle. Un nouveau bureau d'âge est mise en place et l'élection du maire se déroule avec 11 conseillers sur les 20 que compte le commune de Dandé, la majorité absolue, requise par la loi étant atteinte.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.