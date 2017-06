Angola: Uíge - Annonce de l'engagement dans les sciences exactes pour le développement économique et social

Uíge — Le MPLA accordera une attention particulière à l'éducation, principalement à l'enseignement des mathématiques et autres sciences exactes, en cas de victoire aux élections générales qui se réalisent le 23 août prochain.

Intervenant samedi dans un acte politique de masses, sur la Place de l'Indépendant, le candidat du MPLA à la Présidence de la République, João Lourenço, a déclaré que, sans les sciences exactes, il n'y aura pas d'ingénieurs, architectes ou agronomes pour songer au développement économique et social.

"Les mathématiques, malheureusement, sont une branche que la grande majorité des étudiants fuient, mais elles sont essentielles pour transformer les sociétés et mieux comprendre les choses que nous avons l'intention de le faire", a-t-il souligné.

Dans le contact maintenu avec les enseignants et étudiants de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (CITE), à Uige, le candidat João Lourenço les a informé que la Nation comptait sur eux pour le développement économique et social.

Selon l'homme politique, en cas de victoire aux élections du 23 août, son parti va valoriser plus le capital humain. "Le secret du développement de notre pays est l'engagement dans la formation du personnel".

"Nous comptons sur des cadres nationaux pour cesser de dépendre éternellement de ceux viennent de l'extérieur du pays sans sentiment patriotique, aussi important que les connaissances scientifiques", a-t-il expliqué.

Il a noté que le cadre national, en plus du savoir, « sent la patrie et la nécessité de progresser. Il travaille avec dévouement parce qu'il sait ce qui est en jeu,c'est le progrès et le développement de son pays».

Selon lui, bien que les gouvernements successifs du MPLA après l'indépendance nationale ont investi massivement dans la formation de l'homme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, nous constatons encore un déficit de cadres pour assurer le développement de l'Angola.

"Nous avons besoin de beaucoup de cadres dans les municipalités. Nous sommes très près d'atteindre les 190 municipalités, alors avoir des cadres de qualité et en quantité pour couvrir toutes les municipalités du pays est un défi que nous devons tous relever", a-t-il ajouté.

Dans son discours, le candidat du MPLA a également exprimé la nécessité d'investir dans la recherche scientifique.

"Seule la recherche scientifique peut nous conduire à faire un saut qualitatif dans notre éducation et rapprocher plus les universités et les instituts supérieurs à notre économie", a indiqué João Lourenço.

"Nous travaillons dur pour cette victoire, nous n'aimons pas les choses faciles. Nous aimons des trophées et la victoire du 23 août est l'un de ces trophées que nous allons conquérir" , a-t-il prédit.

Il a appelé, en fait, les militants à bien garder leurs cartes d'électeurs pour exercer leur droit de citoyenneté et s'engager dans la campagne d'éducation électorale.

Comme candidat du MPLA, João Lourenço a déjà été présenté dans les provinces de Luanda (Cazenga et Viana), Cabinda, Cuando Cubango, Huambo, Zaire, Huíla, Namibe, Bié, Moxico, Cunene, Lunda Sul, Malanje, Cuanza Norte,Cuanza Sul, Bengo et Uíge, manquant à peine les provinces de Benguela et Lunda Norte.