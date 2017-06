Angola: Un atelier se penche sur la problématique de l'enfant de la rue

Luanda — Réfléchir sur la problématique des enfants vivant dans les rues de Luanda, les causes et les conséquences, partageant des meilleures pratiques pour rendre efficace la mise en oeuvre des onze engagements envers l'enfant a été le thème principal du séminaire sur "le système d'assistance aux mineurs en situation de risque", réalisé vendredi, à Luanda, par les salésiens de Don Bosco.

Avec la coparticipation de l'Institut national pour les enfants (AINC) et du Volontariat international pour Développement (VIS), la rencontre a également servi à sensibiliser la société sur la gravité de ce phénomène, divulguer les pratiques et stratégie du travail réalisé par des institutions connexes, identifier les causes réelles qui conduisent les enfants à la rue et diffuser les bonnes pratiques d'intervention.

Identifier les principaux foyers de concentration des enfants, ainsi que les activités qu'ils développent et définir des mesures préventives et réactives pour aider les enfants qui sont dans les rues, en tenant compte des 11 des engagements envers l'enfant assumés par l'Etat angolais, ont également été abordés lors de l'événement.

Ouverte par le Supérieur des Salésiens de Don Bosco en Angola, le Père Victor Cequeira, la rencontre fait partie du programme de réinsertion d'enfants et adolescents de/dans les rues de Luanda développé par l'institution catholique en Angola.

Selon le religieux, ces activités servent à promouvoir le dialogue entre les acteurs institutionnels et la société civile sur la question de la protection sociale des enfants, adolescents et jeunes à risque dans la ville de Luanda.

Participent à l'atelier qui a également servi à présenter le projet éducatif-pédagogique pour la réadaptation des enfants et adolescents de et dans la rue, entre autres individualités, la déléguées de l'Union européenne en Angola, Marta Brites et la directrice de l'INAC, Nilza Batalha.