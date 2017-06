Cameroun: Le Minpostel encourage l'économie numérique

Le Réalisateur camerounais revient avec « Our Wishes », une série qui décrit les… Plus »

Toutefois, ces hommes d'entreprises devraient se prévenir des pièges de la cybercriminalité et de toutes les embuches que cachent Internet et ses pratiques. Ce qui suppose une adaptabilité des logiciels aux différents services qu'offre notamment BAO, la toute première entreprise locale dont l'expertise est consacré aux développements des solutions logiciels, afin de fournir une plus-value certaine, aux entreprises locales.

Un message davantage adressé à la jeunesse friande des technologies numériques, qui usent d'ingéniosité et d'opiniâtreté dans ces nouveaux projets aux enjeux les plus appréciés. Pour ce faire, les porteurs de projets ainsi que les créateurs de services, pourront bénéficier de la mobilisation des financements internationaux en faveur des projets innovants.

