Togo: Caractère imprescriptible des actes de torture

La torture vise à briser la personnalité de la victime et constitue une négation de la dignité inhérente à l'être humain.

Malgré l'interdiction absolue de la torture en vertu du droit international, elle persiste dans toutes les régions du monde. La protection des frontières et la sécurité nationale sont des moyens utilisés pour permettre la torture et d'autres formes de traitements cruels, dégradants et inhumains.

Ses conséquences vont souvent au-delà de l'acte isolé sur un individu et peuvent être transmises à des générations et conduire à des cycles de violence.

A l'initiative des Nations Unies, la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture a lieu ce lundi.

La torture est bannie au Togo et sévèrement réprimée par le nouveau code pénal adopté en 2015.

Il criminalise la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et prévoit de lourdes sanctions allant jusqu'à 50 ans de prison. Il s'agit d'un crime imprescriptible.