Sénégal: Saint Louis - lmam Diallo insisite sur la morale

Il a appelé à une société "plus solidaire, plus juste et plus équilibrée, où le partage des avoirs devient la règle". A ce propos, il a indiqué que "les musulmans doivent suivre les règles, la sounah et les bons comportements enseignés par le prophète Mohamed (PSL)".

Saint-Louis — L'Imam Ratib de Saint-Louis, Cheikh Sidy Ahmed Tidiane Diallo, a insisté sur le respect de la morale, lundi, dans son sermon de la prière de l'Aïd el fitr, marquant la fin du ramadan, Il a invité les musulmans à bannir la médisance, la méchanceté, l'hypocrisie et la recherche effrénée de biens matériels sur terre, ce qui est "contraire" à la morale et aux principes de l'islam.

