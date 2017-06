Angola: Huíla - Le Ministère de la Science et technologie ouvre six médiathèques en juillet

Lubango — Le Ministère de la Science et technologie a annoncé récemment à Lubango (Huila), le lancement de six médiathèques mobiles, en juillet prochain, dans les provinces de Uige, Luanda, Malange, Saurimo, Cabinda et Bié.

Le coordinateur du réseau de médiathèques et secrétaire d'Etat à l'Industrie, Pedro Sebastião Teta, a considéré ces unités comme "centres commerciaux de la connaissance", des espaces où tous les citoyens doivent participer et partager les connaissances.

Il a pointé la communauté universitaire et les créateurs d'arts comme des potentiels bénéficiaires de la gamme de services offerts par les médiathèques.

"Les médiathèques ont une vaste collection bibliographique et numérique qui est nécessaire aux institutions d'enseignement supérieur, dans le sens de servir les Angolais et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans le pays", a défendu le gouvernant.

Les communautés qui font l'art et la poésie, a-t-il continué, ont l'espace pour être en mesure de créer et de faire des essais. Les groupes pourront bénéficier des centres de formation et faire de courtes formations dans les bibliothèques multimédias, qualifiant, à cet effet, d'essentiel l'établissement partenariats.

Pedro Sebastião Teta parlait à la réouverture de la médiathèque de Lubango, qui a bénéficié des travaux de restauration.