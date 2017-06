Angola: Uíge - Le MPLA prépare des conditions d'investissement dans le secteur privé

Uíge — Le MPLA se prépare à créer un environnement favorable à la croissance du secteur privé, en cas de victoire aux élections générales de cette année.

L'intention est de faire en sorte que l'économie produise plus et crée de nombreux emplois pour les jeunes, a affirmé samedi, à Uige, le candidat du MPLA à la Présidence de la République, João Lourenço.

João Lourenço intervenait à l'acte politique de masses, destiné à la présentation publique comme candidat du MPLA à la Présidence aux élections générales du 23 août, réalisé sur la Place de l'Indépendance dans la province de Uige, où il travaille depuis vendredi.

«Pour résoudre le problème du chômage, nous devons stimuler l'économie, rendre nos entreprises fortes afin d'offrir plus d'emplois aux citoyens angolais», a-t-il dit.

João Lourenço, également vice-président du MPLA, a indiqué que l'Etat n'était pas le seul employeur dans le pays, en dépit d'être le plus grand à ce moment. «Le jour viendra où il cessera d'être le plus grand et le secteur privé, en particulier les grandes, moyennes et petites entreprises, assumera ces responsabilités».

João Lourenço a dit que la principale préoccupation du MPLA était de baisser considérablement le taux de chômage dans le pays, car les actions seront développées dans divers domaines pour fournir des emplois aux citoyens, en particulier les jeunes.

D'autre part, le candidat a informé que dans les actes politiques de masses, le MPLA présente ce qu'il compte mettre en œuvre en Angola, après le 23 août, dans les domaines de la santé, de l'éducation, ses transports, des travaux publics, de la diplomatie et de la défense.

En ce qui concerne la province de Uige, il a promis une attention particulière à la conclusion des voies routières, des projets de l'énergie et eau, de l'éducation, de l'agriculture, de l'agro-élevage et de l'industrie.

Lors de cette visite dans la province de Uíge, João Lourenço est accompagné de son épouse, Ana Dias Lourenço, des membres du Bureau politique et du Comité central du MPLA.

En tant que candidat, João Lourenço a été présenté dans les provinces de Luanda (Cazenga et Viana), Cabinda, Cuando Cubango, Huambo, Zaire, Huíla, Namibe, Bié, Moxico, Cunene, Lunda Sul, Malanje, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Bengo et Uíge, manquant à peine Benguela et Lunda Norte.