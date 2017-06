Guinée Equatoriale: Procès de Teodorin Obiang - Les accusations du mercenaire Simon Mann

Vu les patronymes et la carrure de ceux qui sont dans les collimateurs de l'association Sherpa et de Transparency… Plus »

On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Cette histoire elle court sur un certain nombre de réseaux sociaux africains depuis très longtemps sur le fait que j'aurais été un agent de déstabilisation du régime. C'est évidemment une pure calomnie.

Coup de théâtre et coup de colère au procès Obiang à Paris lundi 26 juin. Alors que le mercenaire Simon Mann est venu témoigner pour raconter le coup d'Etat manqué en 2004 contre le régime Obiang, il a donné les identités des commanditaires et la défense de Teodorin Obiang a alors produit un courriel laissant entendre que les parties civiles étaient proches des commanditaires de putsch.

