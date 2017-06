Cameroun: Jean Pierre Bekolo refait l'histoire du traité Germano-Douala

Le Réalisateur camerounais revient avec « Our Wishes », une série qui décrit les événements ayant présidé à la prise de possession du Cameroun par les Allemands. La saison 1 sera présentée au cours d'une soirée vendredi 30 juin à Yaoundé.

Une sorte de machine à remonter le temps. Les événements se déroulent à la veille de la conférence de Berlin qui va partager l'Afrique en 1884. Dans ce pays qui jadis s'appelle Cameroons-River, et qui deviendra par la suite Kamerun, les chefs Douala et les commerçants allemands négocient le traité qui fera du Cameroun un territoire allemand. Les chefs Douala soumettent aux Allemands « Our Wishes », un document portant leurs souhaits et dont on n'a pas trop entendu parler. C'est ce document qui a inspiré le titre de cette série qui raconte cette portion de l'histoire du Cameroun.

« Our Wishes », c'est l'histoire des volontés piétinées des chefs Douala, d'intérêts personnels, de tribulations et de luttes intestines. Le film retrace le contexte précolonial où les blancs et les noirs sont en train de négocier un cadre éthique pour vivre ensemble en utilisant l'argent, le pouvoir, la raison, et aussi la force. Pour les producteurs, il s'agit de poser les vraies questions, à savoir celles de l'entreprise coloniale comme un facteur déstabilisant dans une communauté traditionnelle.

« Notre intention est de faire de ce film, une série sur les Afriques contemporaines avec ses maux, ses contractions et son potentiel », note le communiqué de presse. Au départ, la scénariste Karine Gertrud Oyono entreprend de rédiger 2000 pages sur l'histoire du Cameroun. Sa rencontre avec Jean-Pierre Bekolo est un déclic. Le réalisateur de « Les Saignantes » et de « Quartier Mozart » cède au charme de ce scénario qui fait intervenir des personnages tels que King Bell, Manga Ndoumbé, Lock Priso et autres qui ont écrit une page importante de l'histoire de son pays. Le même sentiment est transmis à Augustine Moukodi quand elle découvre le scénario en 2009 et décide de produire le film.

La localité de Zili, située à 40 km de Yaoundé et à 10 km d'Awai Village, est choisie pour le tournage. Le budget s'élève à 60 millions Fcfa. Sans toutefois compter des difficultés liées à l'absence d'énergie électrique. Mais selon Augustine Moukodi, la production a été facilitée grâce à un modèle qui met l'homme au centre. Ce qui, selon la productrice, a suscité l'adhésion des acteurs bien connus de la scène, à l'instar de Jacques Greg Belobo, chanteur d'opéra, et Valérie Ndongo, humoriste. Ce dernier aura apprécié la méthode de travail du réalisateur qui semble flexible avec le scénario.

Sa collaboration avec Jean Pierre Bekolo remonte à « Le Président », un autre film du même réalisateur. La saison 1 de « Our Wishes », composée de 10 épisodes de 26 minutes sera présentée au cours d'une soirée au Hilton Hôtel de Yaoundé ce vendredi 30 juin 2017. Après une première sortie en Allemagne à l'université de Beyrouth, la série a été exposée au festival de Vienne du 18 mai au 18 juin 2017. L'institut Goethe de Yaoundé a choisi « Our Wishes » pour clôturer une série de films intitulée « Voyage dans le passé ».

Des chaînes de télévision locales à l'instar de Crtv et Equinoxe sont déjà intéressées pour la diffusion. Pour accompagner sa promotion, la production a mis au point une application mobile qui permet au public de suivre la série. L'objectif étant de permettre l'accès au plus grand nombre.