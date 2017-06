Togo: La CDPA refuse de cautionner la manoeuvre et renvoie Boukpessi à l'accélération du processus de décentralisation

Telle une soeur jumelle de l'ANC, la CDPA vient de donnerégalement son avis par rapport à la recomposition des délégations spéciales dont le.nombre de conseillers municipaux ne sont plus effectifs, du fait de certaines situations. Et cet avis n'est pas du tout favorable au ministre de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi et partant, au gouvernement UNIR/UFC.

Pour la CDPA et sa Secrétaire générale, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, qui reconnait avoir accusé réception de la "lettre n°0570/MATDCL/SG-DDCL, en date du 14 juin 2017" lui rappelant "le nombre de délégués spéciaux dans certains conseils municipaux et de préfectures s'est considérablement réduit à cause de décès et maladies" ; "une telle situation pose par endroit, entre autres problèmes, celui du quorum nécessaire pour délibérer et par conséquence, la régularité des actes d'administration et la validité des décisions des délégations spéciales" ; et enfin que " l'atelier national sur la décentralisation tenu à Lomé du 6 au 8 décembre 2016, auquel avait pris part un représentant de la CDPA, à proposé pour donner vie aux collectivités locales, la nomination de délégués spéciaux là où le besoin se fait sentir et en prenant en compte toutes les sensibilités politiques", elle prend acte de l'instruction donnée "aux préfets d'approcher dans leurs localités, des représentants de partis politiques en vue de mettre en œuvre la recommandation de l'atelier et note que le préfet de Vo a pressenti localement un militant CDPA pour faire partie du conseil préfectoral".

Mais alors, la CDPA n'entend pas s'associer à la forfaiture. C'est ce qui ressort de la suite de ce courrier adressé au ministre Boukpessi. La Secrétaire générale de la CDPA relève que "lors de l'atelier susmentionné, la position de la CDPA était sans ambigüité : sursoir à cette initiative et accélérer plutôt le processus de décentralisation en vue d'aller aux élections locales dans un délai raisonnable"' ce qui a fait que "le parti a réitéré ce refus dans le communiqué ci-joint, lorsque des préfets ont approché en février 2017 nos représentants locaux afin d'exécuter vos instructions".

Enfin par ce courrier, MmeAdjamagbo-Johnson et ses camarades veulent signifier que leur " position n'a pas varié, autrement dit la CDPA n'entend pas faire partie du conseil de préfecture de Vo, ni d'aucun conseil".

Voilà bien qui est clair et réaffirme l'engagement entier de la CDPA à voir la décentralisation devenir une réalité au Togo avec à la.clé, la tenue des élections locales pour permettre aux populations de se choisir leurs gouvernants à la base.