Il aura passé plus de la moitié du mois de juin en dehors de la terre de ses ancêtres. Il s'agit du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Amy Ambatobe Nyongolo qui vient successivement de clôturer avec ses trois missions de travail au Rwanda et en Ouganda. C'est le samedi dernier qu'il a regagné la Ville-Province de Kinshasa.

En effet, du 14 au 15 Juin 2017, il a pris activement part à la conférence du Conseil des ministres de l'Autorité du Bassin du Grand Lac et de la Rivière Ruzizi, une structure qui regroupe en son sein trois pays de l'Afrique centrale notamment, la République démocratique du Congo, le Rwanda ainsi que le Burundi. Des recommandations, l'on retiendra, à en croire Amy Ambatobe, la mise en place du comité définitif de cette structure. Aussi, ont-ils demandé à ce que les Etats membres puissent rectifier les accords déjà ratifiés.

En ce qui concerne la contribution des Etats membres, la RDC, a fait savoir le Ministre de l'environnement, enregistré des arriérés. Elle devra donc se mettre en règle, pour permettre le développement de l'Abakir.

Tout au long des travaux, les experts des trois pays transfrontaliers ont, également, évalué certaines avancées devant concourir à la gestion parcimonieuse et rentable des richesses en eau qu'ils ont en partage.

La finalité de ladite structure est l'amélioration du développement économique, industriel et social de chaque Etat Riverain du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Il a été rapporté à la presse que cette ambition entre dans le cadre de l'obtention des meilleurs bénéfices et avantages naturels offerts par cette ressource en eau, et intensifier son utilisation à des fins de production d'énergie ou tout autre usage nécessaire à la population riveraine.

Sur un autre registre, le Ministre Amy Ambatobe est allé représenter le Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, au sommet des Chefs d'Etat de l'Initiative du Bassin du Nil (IBN) à Kampala, en Ouganda, qui s'est tenu du 19 au 22 juin 2017. Cette institution regroupe en son sein 10 pays africains, entre autres, l'Egypte, Ethiopie, RD Congo, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Kenya, Soudan, Sud-Soudan et l'Ouganda. Ce sommet avait pour mission de remplacer les accords coloniaux de 1929 dans le partage et usage des eaux du fleuve Nil. Au vu de quelques divergences qui se sont dégagées lors de ces assises, un autre sommet des Chefs d'Etat sera convoqué en mars 2018 dans la Capitale rwandaise. Cette structure, indique-t-on, souffre de petits problèmes notamment, avec l'Egypte et l'Ethiopie. Son objectif, aux dires d'Amy Ambatobe, est de voir comment assurer la gestion durable des ressources en eau entre les pays qui font partie de ce bassin transversal du Nil. Les caractéristiques communes à ces pays, c'est la menace de désertification. D'où, la gestion de l'eau devrait être sensible, rationnelle et équitable pour prévenir les éventuels conflits. Raison pour laquelle, une entente entre ces dix pays s'avère importante. «Nous insistons à ce que les principes régissant la gestion de l'eau entre les pays transfrontaliers soient d'application afin d'éviter les conflits dans l'avenir », a-t-il renchéri.

Enfin, du 22 au 23 juin, il a participé au sommet de la solidarité pour les réfugiés organisé conjointement par les Nations Unies et l'Ouganda. Antonio Guterres y était présent. Au nom de la République démocratique du Congo, Amy Ambatobe, a réaffirmé l'engagement de son pays à rester très attentif au problème des réfugiés.