Guinée: Labé - La célébration de l'Aïd divise

Il faut noter que des zones comme Labé Dhepperé, Garambé dans le voisinage de Labé ou encore Zawia , Koula et toutes les localités rurales de Lelouma excepté la ceinture urbaine célèbrent la fête ce lundi, il en est de même pour la sous préfecture de Timbi dans la préfecture voisine de Pita. Ces dernières années cette question nodale du calendrier cultuel a fait naitre un certain mépris des autorités religieuses par les foyers islamiques qui souffrent le chaud et le froid envers et contre tout le monde.

Les pesanteurs traditionnelles sont si présentes que Abdoul Goudoussy partisan du lundi exhibe comme argument que l'Arabie Saoudite et la Guinée sont situées sur deux continents différents qu'ils ne peuvent à cet effet pas rompre le ramadan le même jour sans savoir que le décalage horaire est si minime que cette argument n'est plus valable de nos jours.

