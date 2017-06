La semaine minière de la RDC a vécu. Plus de 1.500 Chefs d'Entreprises et Partenaires miniers ont exprimé la nécessité d'appuyer le secteur minier pour son épanouissement et développement.

Le Ministre d'Etat, ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, a noté leur préoccupation qui consiste à protéger les investissements privés pendant cette période de faible conjoncture. Il a retenu leur désir de poursuivre, impérativement, l'amélioration du climat des affaires ainsi que la lutte contre la fraude et l'exploitation anarchique des minerais en RDC.

Par ailleurs, il revenu à la charge pour demander aux opérateurs miniers de rapatrier les 40% de devises selon la législation Rd congolaise afin de soutenir l'économie congolaise.

En effet, la deuxième édition du Forum international dénommée : " La semaine minière de la RDC" s'est tenue, du 23 au 24 juin dernier, à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Il a été présidé par le Ministre d'Etat, ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, représentant personnel du Premier Ministre Bruno Tshibala Nzenzhe à ces assises. Ce forum a été consacré essentiellement à étudier les voies et moyens pour arriver à l'amélioration du climat des affaires dans le secteur minier en RDC. Organisé grâce à un appui substantiel des sociétés minières implantées en RDC, avec une particularité de Kibali Gold, ces assises ont connu la présence remarquée des plusieurs chefs d'Entreprises et Partenaires du secteur minier.

Les participants venus de divers horizons du monde ont approfondi, dans leur échange, l'expérience sur les industries minières de la RDC par rapport à d'autres pays du monde. Ils ont, de fond en comble, examiné les contraintes liés au développement dans leur secteur de prédilection. A ce sujet, des stratégies claires ont été proposées en vue de la croissance durable et de la stabilité de l'économie Rd congolaise. Les débats ont abouti à la formulation des recommandations qui seront rendues publiques ultérieurement.

Dans son mot de clôture, le Ministre d'Etat à l'économie, s'est appesanti sur les 28 mesures urgentes prises par le Gouvernement en vue de la stabilisation de l'économie face à la chute drastique des prix des matières premières. Aussi, il n'a pas dérogé à expliquer la lutte qu'il a entamé contre la fraude minière qui ruine la mobilisation des ressources nécessaires pour le développement de la RDC. "J'en appelle à un devoir de responsabilité dans la gestion des ressources minières au moment où le monde fait face à la problématique du changement climatique". Conscient des préoccupations sur les perspectives du secteur minier et face à la réforme engagée par le Gouvernement congolais, Joseph Kapika a rassuré que le Chef de l'Etat, par l'entreprise de son ministère, veille aux intérêts du secteur privé et public. Se faisant un avocat des investisseurs aux problèmes qui les préoccupent, il a promis de plaider pour leurs desiderata au Comité de pilotage un cadre du dialogue et concertation instauré par son gouvernement.

Le gouvernement, à travers son ministère, a-t-il déclaré, reste ouvert à toutes les propositions constructives qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de sa capacité contributive et la recherche de la rentabilité des investissements réalisés dans le secteur minier. Son vœu le plus ardent est de voir les investisseurs contribuer aux efforts de léguer à la postérité un pays plus beau qu'avant.