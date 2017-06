Burkina Faso: 5è édition du festival Awna - Les valeurs traditionnelles pour lutter contre l'incivisme

interview

Quelles est l'objectif que vise le festival Awna ?

Le premier objectif de ce festival est de sauvegarder les pas de danse de la localité. Nous voulons donc faire revivre ces pas de danse. Le second objectif est de faire la promotion de notre culture. Le festival Awna a permis à la danse «Frôh» par exemple d'être connue parce qu'à son départ, il n'y avait que deux personnes qui connaissait encore cette danse. Beaucoup de villages ont repris certaines danses qu'ils avaient abandonné aujourd'hui grâce à ce festival. Ce festival a également permis de rassembler les fils et filles de la localité grâce aux retrouvailles. Il y a aussi que nous avons semé la joie dans les cœurs et les populations de la localité se sont appropriées ce festival. Nous estimons donc que le bilan est positif.

Quelles seront les grandes articulations de cette 5è édition ?

Il n'y aura pas un grand changement mais nous avons ouvert le festival à d'autres troupes cette année parce que nous nous sommes rendus compte que nous partageons les mêmes pas de danses et les mêmes valeurs culturelles. Il s'agit notamment de la province de la Sissili. Nous espérons l'ouvrir à d'autres provinces mais tout en faisant attention à ne pas phagocyter nos pas de danse.

Pourquoi le choix de ce thème ?

Nous sommes partis du constat que nos valeurs culturelles ne sont pas respectées alors que ces valeurs sont importantes dans notre éducation. Nous voulons donc interpeller les populations à revenir sur ces valeurs afin de lutter contre l'incivisme. Nous aurons donc les troupes des 21 villages de la province, soit 33 troupes au totale. A l'occasion des panels, nous mènerons le débat sur différentes thématiques afin d'en faire un rapport et le mettre à la disposition de qui de droit pour d'éventuelles décisions. Et à quelques jours, je vous assure que tout est fin prêt et toute la province est mobilisée et n'attend que les festivaliers.