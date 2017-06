Ile Maurice: Atteinte de leucémie - Amy Fanny, la petite fille courage

À Maurice, la famille Fanny est également angoissée. «Pendant la journée nous ne savons pas ce qui se passe. Jean-Noël nous appelle uniquement le soir pour nous donner des nouvelles d'Amy. L'attente est parfois insupportable.» Mais, une chose est sure, les Fanny ne comptent pas baisser les bras. Ils gardent espoir que la petite battante sera de retour parmi eux prochainement et en bonne santé.

En effet, depuis qu'elle est à l'île sœur, les journées de la petite fille sont occupées par des examens médicaux et des protocoles à suivre. Sa mère et son père, qui sont à son chevet, confient que ce n'est pas chose facile. «Pas plus tard que vendredi, Jean-Noël, le père d'Amy, m'a appelé pour me dire que tout cela est difficile pour lui. Toutefois, il garde le moral pour sa fille», a fait ressortir Nicolas Fanny.

Cela fait cinq jours depuis que la petite Amy Fanny, 4 ans, s'est envolée pour l'île de la Réunion pour suivre son traitement contre la leucémie. Nicolas Fanny, l'oncle de la fillette, explique que «c'est une dure et douloureuse épreuve pour toute la famille, principalement ses parents». Toutefois, affirme ce dernier, «moralement Amy est très forte. Elle a une force surhumaine et garde sa joie de vivre malgré tout ce qu'elle endure».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.