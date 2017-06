Togo: Le défi de la mobilisation autour du cuir rond pour ATC et le professeur Kokoroko

Les étudiants Foly Satchivi, leader de la Ligue togolaise des droits des étudiants du Togo et son… Plus »

Dans son déroulement, la compétition qui regroupe 16 clubs, sera abritée dans sa phase de poules par 4 terrains à savoir ceux d'Agou Nyogbo (Poule A), de Hanyigba Dougan (Poule B), de Kpimé Tomégbé (Poule C) et de Kpadapé (Poule D).

En tout cas, ce n'est pas une promesse en l'air puisque, aussi bien l'Association initiatrice du tournoi que le parrain, multiplient les rencontres et séances de travail pour réussir le pari d'une bonne organisation. Et ce ne sont pas les clubs engagés dans la compétition qui sont du reste. On en.veut pour preuve, le match amical que projettent disputer COSMOS FC et SCORPIONS VERTS de Kpadapé, deux clubs qui prennent part à ce tournoi.

A la suite du match Gomido-Team SEA, qui a mobilisé un grand monde ce dimanche au stade municipal de Kpalimé, le comité d'organisation compte offrir également un spectacle de taille au public sportif du Grand Kloto. " Le prochain grand évènement qui fera remplir le STADE de KPALIME comme ce fut le cas aujourd'hui ce sera le 15 juillet prochain à l'occasion du match d'ouverture du tournoi RENAISSANCE KLOTO 2017, un grand et joli choc des titans entre OLYMPIQUES de AGOU NYOGBO et FUTURES STARS D'AGOE", promet le comité d'organisation.

