Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «La partielle au no 18 ne va rien changer pour moi»

La démission de Roshi Bhadain comme député du no 18 (Belle-Rose - Quatre-Bornes) et l' élection partielle dans cette circonscription continuent à faire des vagues. Le Premier ministre a, une nouvelle fois, commenté cette affaire, dimanche 25 juin. Pravind Jugnauth participait à l'inauguration d'un espace vert, Dickson Green Space, à Upper Dagotière.

Le chef du gouvernement affirme que l'ancien ministre de la Bonne gouvernance et des services financiers «n'a aucune chance d'être réélu au no 18». Et de poursuivre que cette partielle n'est d'aucune utilité. «Pourquoi organiser une élection partielle dans cette circonscription ? Pour moi, cela ne va rien changer. Je me concentre sur mon travail», a déclaré Pravind Jugnauth. Il a ajouté qu'à «la fin du mandat de l'alliance Lepep, il y aura les élections générales. Un match de football ne se termine pas à la mi-temps. Il faut attendre que l'arbitre siffle la fin du match pour connaître les résultats».

Commentant les propos du leader du Reform Party, qui avait indiqué que cette partielle équivaut à un référendum, Pravind Jugnauth affirme que cela n'a aucun sens. «Posez-vous la question. Est-ce qu'une circonscription peut être un référendum pour toute l'île Maurice ? C'est dépourvu de sens.»

Le Mouvement socialiste militant (MSM) alignera-t-il un candidat à cette partielle ? «Le Bureau politique se réunira et décidera de la marche à suivre en temps et lieu. Et puisque nous sommes en alliance avec le Mouvement Liberater (ML), nous en discuterons tous ensemble», a fait ressortir Pravind Jugnauth.

Lors de cette inauguration à Dagotière, le Premier ministre qui était accompagné de la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Lutchmun et du ministre des Technologies de la communication et de l'innovation, Yogida Sawmynaden, a profité de l'occasion pour planter des fleurs tout au long de la route d'Upper Dagotière, sur une distance d'environ 400 mètres.

Etaient également présents des membres des Forces vives d'Upper Dagotière et du conseil de district de Moka. Lors de son allocution, le Premier ministre a déclaré que cette campagne d'embellissement et de nettoyage a pour but d'inciter la population à ne plus salir l'environnement. «Il faut considérer notre environnement comme notre maison. Il ne faut pas jeter des détritus ici et là car cela coûte de l'argent pour les faire ramasser.»