Ile Maurice: Concours - La JCI lance le Creative Young Entrepreneur Award 2017

L'objectif: encourager l'entrepreneuriat et l'innovation chez les jeunes mauriciens tout en mettant en avant la créativité des jeunes entrepreneurs. La Junior Chamber International Mauritius a procédé, jeudi 22 juin, au lancement de la nouvelle édition du Creative Young Entrepreneur Award (CYEA), à The Hive, à St-Pierre. Celle-ci était ouverte aux jeunes entrepreneurs âgés entre 18 et 40 ans.

Le thème choisi cette année: «Entrepreneur of Today... Creator of Tomorrow». En ce qui concerne les secteurs d'activités concernés par le concours, ils sont, entre autres, les TICs, l'agriculture, la grande distribution, le secteur manufacturier ainsi que les médias et l'évènementiel. «Nous voulons que les jeunes entrepreneurs soient reconnus pour leur créativité et leurs idées innovantes dans divers secteurs.

Nous sommes convaincus qu'à travers une approche collective, nous aurons l'opportunité et la responsabilité de bâtir un avenir meilleur» a déclaré Asha Auckloo, la JCI Mauritius National President pour 2017. Elle a ajouté que les jeunes talents peuvent être de véritables exemples pour les jeunes à travers le monde. L'appel à candidatures est ouverte jusqu'au dimanche 16 juillet et la cérémonie de récompense est, quant à elle, prévue pour le vendredi 11 août.