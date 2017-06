Ile Maurice: Portée manquante - Elle reprend contact avec son époux après 13 jours

L'habitant de Trou-d'Eau-Douce souligne que toute sa famille, dont ses enfants, est inquiète. «Ma femme et moi vivons ensemble depuis plus de 27 ans et nous n'avons jamais eu de violentes disputes. Je suis un bosseur et je n'ai aucun vice. Mon seul passe-temps, c'est de boire une bière en compagnie de Samrita, pendant qu'elle prépare le repas», affirme-t-il.

Dans l'après-midi, Anand Seelah indique s'être rendu au travail, dans un campement, où il exerce comme gardien. Mais le lendemain, lorsqu'il est rentré chez lui, son épouse n'y était plus. «J'ai pensé qu'elle était allée chez une de nos quatre filles. Je l'ai appelée sur son portable mais elle n'a pas répondu. J'ai attendu quelques jours et mercredi, j'ai décidé d'aller au poste de police. La CID a alors ouvert une enquête», confie-t-il.

