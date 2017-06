Togo: Satchivi et Amagbégnon libérés mais écopent de 12 mois de prison avec sursis

Il s'agit d'un jugement dénoncé par le conseil d'avocat de ces jeunes étudiants dans la mesure où, le ministère public (le Procureur de la République) qui a requis cette condamnation de 12 mois contre Satchivi et Amagbégnon, n'est arrivé en aucun moment durant ce procès à démontrer ce dont on les accusait, s'accrochant à ce que ces jeunes gens auraient crié "Tchoboé".

Le verdict est tombé en début de soirée de ce lundi. Le premier responsable de la LTDE, mouvement estudiantin qui a appelé aux dernières manifestations sur le campus de Lome, Foly Satchivi et son collègue Maruis Amagbégnon, sont libres mais sont condamnés à 12 mois de sursis. Conséquence de cette décision de justice, les deux jeunes gens contre qui, il a été retenu une accusation non justifiée de trouble à l'ordre public ne devront plus organiser durant cette période de 12 mois des Assemblées générales de leur association. Aussi, cette condamnation salit leur casier judiciaire.

