Ile Maurice: Administrations régionales - Les nouveaux maires en poste à partir de mardi

Le coup d'envoi sera donné à Port-Louis. Le lord-maire sera désigné et prêtera serment mardi 27 juin.

Les villes de Curepipe, Quatre-Bornes, Vacoas-Phoenix et Beau-Bassin- Rose-Hill suivront le pas avec l'entrée en poste des nouveaux maires mercredi. Samedi, les candidats ont rencontré les ministres Boissézon, Soodhun, Bodha et Jhugroo. Des cinq maires, seul Ken Fong est issu du ML, les autres étant du MSM.

Daniel Laurent (Port-Louis)

Maintenance Manager dans un magasin de meubles, Daniel Laurent se dit fier de sa désignation. Pour lui, le Premier ministre a montré qu'il a des «ti dimounn» à coeur. «Dépi lontan mo dan parti, mo finn bien travay pou parti la ek azordi sé enn rékompans ki mo pansé mo pé gagné», affirme l'habitant de cité Briquetterie, Ste-Croix, âgé de 40 ans. Ses projets pour la ville de Port-Louis ? Daniel Laurent rappelle qu'il était conseiller et a été adjoint au lord-maire après le départ du PMSD du gouvernement. Son objectif est de continuer le travail qui a commencé il y a deux ans. «J'y apporterai ma touche et ferai de mon mieux.»

Ken Fong (Beau-Bassin-Rose-Hill)

Choisi pour un deuxième mandat en tant que maire, Ken Fong dit accueillir la nouvelle avec beaucoup d'humilité. Le seul maire issu du Muvman Liberater avance qu'il compte sur le soutien de ses conseillers pour ce nouveau mandat. «J'ai le sentiment d'avoir accompli mon travail, car tous les projets qui avaient été annoncés ont été réalisés.» Il y a eu la rénovation du jardin Balfour et de la salle des fêtes du Plaza, ainsi que la construction de drains dans le Ward 6, précise le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill. «Beaucoup de défis nous attendent avec le projet Metro Express à l'avenue Berthaud et le problème de glissement de terrain à Hermitage.»

Hans Marguerite (Curepipe)

L'hôtel de ville, le Forum et la restructuration du bloc administratif de Curepipe... Ce sont-là les projets auxquels Hans Marguerite compte s'atteler une fois en poste. Le nouveau maire, qui habite cité Mangalkhan, déclare qu'avec l'arrivée du métro léger, il y aura plus de travail et la ville en sera changée. Le quadragénaire affirme qu'il est un fervent membre du MSM et qu'il a beaucoup travaillé le terrain, d'où sa nomination.

Farhad Dowlut (Vacoas-Phoenix)

Farhad Dowlut, issu du Ward 5, se dit fier d'avoir été choisi par les dirigeants du MSM. «Mo honoré ki minis Soodhun inn propulsé mwa.» Cet entrepreneur en waterproofing a adhéré au parti orange en 2003 après avoir été membre du MMM. Ce père de famille âgé d'une cinquantaine d'années soutient qu'il a été très actif dans le social depuis son enfance et qu'il est politiquement engagé au sein du MSM. «Je suis fier et je remercie les dirigeants du parti. Peut-être qu'ils ont trouvé satisfaisant le travail abattu à Phoenix», dit-il. Selon lui, sa proximité avec les citadins a joué en sa faveur. S'il concède qu'il y a encore du travail à faire à Vacoas et à Phoenix, il avance que «nou finn fer enn travay dékip sa 2 an-la, nou pou kontinié.»

Soolekha Jepaul Raddhoa (Quatre-Bornes)

Elle sera la seule femme à occuper le poste de maire. Candidate du Ward 4 et épouse de l'ex-surintendant de police Prem Raddhooa, Soolekha Jepaul a été élue aux élections municipales avec 834 votes. Sollicitée, elle a toutefois déclaré : «La hiérarchie m'a donné pour consigne de ne pas parler à la presse avant d'avoir prêté serment.»

Le ML satisfait

Pourquoi le ML a droit à un seul maire et trois adjoints au maire ? Les conseillers des cinq villes de ce parti ont rencontré leur leader, Ivan Collendavelloo, et Eddy Boissézon, dimanche 25 juin,pour en discuter. Or, tous ont accueilli la nomination de Ken Fong à Beau-Bassin-Rose-Hill. Les trois adjoints au maire sont Pamela Ayacanou, Ajay Nunkoo et Towratee Gokhool.