Ile Maurice: Fermes aquacoles - La réponse de Koonjoo se fait attendre

Toutefois, confie le ministre, «plusieurs questions sur l'économie océanique, notamment en ce qui concerne l'impact écologique qu'auront les fermes aquacoles et le fait qu'elles pourraient attirer des requins, m'ont été parvenues». Il précise que «nous ferons tout pour que les permis nécessaires et des études approfondies soient faites avant de prendre quelque décision».

Ils sont nombreux à contester les projets de fermes aquacoles dans l'ouest du pays. Et après deux semaines de protestation, le ministre de la Pêche et de l'économie océanique ne s'est toujours pas prononcé sur toute cette affaire. «Je ne ferai pas de déclaration maintenant mais après avoir consulté mon ministère», a indiqué Prem Koonjoo. Il participait à l'ouverture de la 4e conférence du Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA), à Flic-en-Flac, lundi 26 juin.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.