Ile Maurice: Roches-Noires - Les squatteurs se plaignent de conditions de vie déplorables

Sollicité pour une réaction, le conseiller du village de Roches-Noires, Bhooneshwarsing Arjoon, explique que c'est un dossier sensible. «Il y a plusieurs endroits à Roches-Noires qui sont considérés comme des poches de pauvreté extrême», avance-t-il. Toutefois, la plupart de ces squatteurs ont déjà reçu une somme d'argent du gouvernement pour quitter les lieux, mais ils n'ont jamais bougé pour faire avancer les choses. «Une petite poignée est partie et c'est déjà çà, mais en ce qui concerne ceux qui sont restés, j'estime qu'ils ne veulent pas sortir de cette pauvreté», affirme Bhooneshwarsing Arjoon. D'ajouter que, de son côté, il a, à plusieurs reprises, essayé de leur donner un petit coup de pouce. «Nous leur avons conseillé d'entamer des démarches pour obtenir une maison de la NHDC. Mais comme ils ne font rien, nous ne pouvons faire davantage pour eux», a-t-il déclaré.

Les enfants ne sont pas épargnés non plus.«Mes enfants sont au collège et des fois, nous n'arrivons pas à payer leurs matériels scolaires», déplore Mooktadevi Dotah. D'ajouter qu'elle ne sait plus à quel saint se vouer pour payer les frais d'université de son aîné l'an prochain.

Leur vie leur semble une lutte incessante, surtout que ces personnes disent ne pas savoir vers qui se tourner pour trouver l'aide qui les sortira enfin de leur misère. Elles se disent obligées de rester dans ces petites maisonnettes en tôle, car les terres sur lesquelles elles vivent ne leur appartenant pas, elles ne peuvent y faire construire des maisons «décentes». D'ailleurs, soulignent-elles, ceux qui avaient des moyens ont construit des maisons en brique mais ils ont été sommés par le gouvernement d'arrêter tous les travaux. Ce sont une trentaine de familles au total, dans la même situation de dénuement extrême et dans l'incompréhension totale par rapport à leur devenir. «Nous avons conscience que tout n'est pas gratuit et que si nous voulons quelque chose, il faut payer», déclare avec tristesse Mooktadevi Dotah, une des squatteuses. Toutefois, selon ses dires, les procédures à suivre ne sont pas claires.

