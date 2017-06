Le Souverain a également reçu les vœux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers du Souverain, des membres du gouvernement, des Hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des beaux-frères du Souverain, des directeurs des cabinets royaux, des officiers supérieurs de l'état-major général des Forces Armées Royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

Le Souverain a, par la suite, regagné le Palais Royal au milieu des acclamations des citoyens venus nombreux pour souhaiter, en ce jour béni, longue vie au Souverain et réitérer leur indéfectible attachement au glorieux Trône alaouite et à l'Auguste personne de Sa Majesté le Roi. En même temps, des coups de canon retentissaient à l'occasion de ce jour de fête.

L'Imam a conclu en implorant le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès Ses actions pour le bien de Son peuple fidèle et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

Il a en outre souligné que les musulmans doivent, en cette heureuse occasion, renforcer leurs rangs et s'attacher au principe de l'Unité et ce, afin que la Oumma islamique puisse retrouver sa gloire d'antan.

Après la prière de l'Aïd, l'Imam a prononcé un prêche dans lequel il a rappelé les nobles objectifs et vertus du mois sacré de Ramadan, ainsi que la signification religieuse et spirituelle de l'Aid Al Fitr, une occasion pour l'ensemble des Marocains de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits de la sécurité et de la quiétude dont il a gratifié le Royaume, sous la conduite de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, garant de la foi et de la religion.

En provenance du Palais Royal de Casablanca, le cortège royal s'est dirigé vers la Mosquée Al-Mohammadi, au milieu des vivats et des acclamations des citoyens venus exprimer leurs meilleurs vœux à SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et partager avec le Souverain la joie de cette heureuse fête qui couronne le mois sacré de Ramadan.

Casablanca — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, a accompli, lundi, la prière de l'Aïd Al-Fitr à la Mosquée Al-Mohammadi au quartier des Habous à Casablanca, et reçu les vœux en cette heureuse occasion.

