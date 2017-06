Ile Maurice: Collégiennes et caïds

La collégienne a alors commencé à se débattre. Mais, entre-temps, six policiers et deux officiers de la Brigade des mineurs sont arrivés. «Zot inn koumans tap mwa. Enn inn pil mwa lor miray, bann lézot ti pé zour mwa. Monn défann mwa. Monn tir disan ek zot koleg... Zonn dir mwa rant dan vann pou al stasion.» Les policiers auraient menacé d'appeler la Child Development Unit. Ils ont finalement appelé sa mère. Elle aurait quitté le poste de police de Trou-Fanfaron à 17 h 30, après avoir fait une déposition contre les policiers. Elle s'est ensuite rendue à l'hôpital, munie d'un formulaire 58.

«Je rentrais chez moi. Il était aux alentours de 15 heures. À un moment donné, un policier m'a demandé de l'accompagner au poste de police. J'ai refusé en lui disant que je n'avais rien fait. Il a commencé à tirer sur mon uniforme et mon sac.» Elle allègue qu'elle a demandé au policier de la lâcher car elle n'arrivait plus à respirer.

Elle circulait sur les réseaux sociaux cette semaine. Sur cette vidéo, on aperçoit un policier et une collégienne dans ce qui semble être une empoignade. Autour, ceux qui filment la scène la commentent. Les jurons fusent. «Li bon pou fam-la», hurlent certains. «Polisié-la pé fer dominer», scandent d'autres.

Les groupuscules de terroristes du respect se forment ça et là. Certaines filles braillent, rient à gorge déployée, zyeutent les «lombo», écoutent de la musique sur les portables. «Pa tou ki parey, mé 90 % bann félonn. Zanfan dé zour an zour pé vinn pli mésan. Koumansé apartir Form II a monté sa.»

«Ou pé pran foto ? Ramas ou kaméra avan bannla kokin li. Bann trwa-kar-la pa koné ki al fer lékol sa.» Le policier interpelle une collégienne. Elle ressemble à Wendy dans Peter Pan, moins la politesse, plus un bandana style American gangster sur la tête. Elle doit avoir 14 ou 15 ans. «Kavé ? Ramas-mwa to alé», balance-t-elle au représentant des forces de l'ordre.

À quelques mètres, des policiers en uniforme et en civil. L'un d'eux est vêtu d'un T-shirt rose. Il a le regard noir. Il a la démarche de The Rock avec son gros outil, un tonfa. «Limem ti gagn grifé ek sa tifi-la, fek la», confie les chefs de gare.

Il est 14 h 30 en ce vendredi. La gare du Nord grouille de collégiens. Il suffit de tendre l'oreille. Le répertoire de jurons de «Long lapat» et de «Ti niouniout» est vaste. «Éta é mové... » ceci ou cela. Les uniformes défilent : grenat, à carreaux, bleus. Des bleus et d'autres bobos, on en voit tous les jours, ici.

