Ile Maurice: Pédiatrie - Manque cruel de spécialistes

Depuis qu'il est dans le privé, il a réalisé de nombreuses chirurgies de pointe aussi, dont une ablation partielle du foie sur un enfant de 10 mois atteint d'un cancer. Le Dr Kevin Teeroovengadum précise que les techniques utilisées pour opérer des enfants et des adultes sont totalement différentes, surtout que les maladies elles-mêmes sont différentes. Et le gros problème vient de là, en fait...

N'empêche que certaines opérations délicates, des examens pointus et des soins requièrent un déplacement à l'étranger. Pourquoi ? À cause du «système», lâche le Dr Teeroovengadum. «Lorsque j'exerçais au sein du service public, je n'avais pas de soutien. Au moins 95 % du travail était administratif. Il fallait que j'obtienne tout par moi-même !» De plus, il estime qu'il est plus facile d'envoyer les enfants à l'étranger que de mettre en place des procédures adéquates.

Le docteur exerce actuellement dans le privé, mais pendant plus de sept ans, il a travaillé dans les hôpitaux. Mais même là-bas, il explique qu'il a réalisé plusieurs opérations avec les moyens disponibles. «J'ai procédé à une opération du côlon sans avoir à ouvrir l'enfant. Ou encore, une transplantation rénale sur un enfant de moins de 15 kg. On peut aller loin, même dans les hôpitaux», martèle-t-il.

