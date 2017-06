Congo-Brazzaville: Vie associative - Aficada organise des journées professionnelles

announcement

La formation souhaitée par le cabinet Conseil en ingénierie financière, technologies et infrastructures de marché (CIFTIM ) à Paris (France) se tiendra du 2 au 3 août à Pointe-Noire et traitera des réformes indispensables à mettre en place par les pouvoirs publics et le législateur pour créer un environnement juridique et réglementaire favorable qui aidera et accompagnera les dirigeants d'entreprises.

Pour Jean-Kermaïse Mavoungou, coordonnateur des conférences pour ces journées, cette cérémonie est l'une des activités de l'Association pour la formation l'insertion, le conseil et l'accompagnement des actions de développement (Aficada) basée en France qui, depuis 2016, organise certains festivals, notamment en Nogent-sur-Oise, dans l'objectif d'accompagner les entreprises à surmonter leurs difficultés afin de promouvoir le développement socioéconomique durable. « Au cours de cette formation qui s'ouvrira le 2 août prochain à Pointe-Noire, nous mettrons en perspective les réformes indispensables à mettre en place par les pouvoirs publics et le législateur pour créer un environnement juridique et réglementaire favorable qui aide et accompagne les dirigeants d'entreprises confrontés aux difficultés, afin de préserver les emplois et l'activité. Tout ceci ne sera possible que, a renchéri l'orateur, si les parties prenantes, c'est-à-dire dirigeants, créanciers, associés, salariés, experts comptables, commissaires aux comptes, tribunal de commerce et chambres consulaires jouent leur rôle en confiance, avec compétence, sincérité et confidentialité », a-t-il indiqué.

Toujours dans la même lignée, cette formation s'adresse aussi aux dirigeants des entreprises agricoles, artisanales, commerciales et industrielles (TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire, grandes entreprises). Sont aussi concernés les conseillers ministériels et départementaux, les membres des conseils d'administration et autres. Parmi les activités réalisées par ladite association au Congo, on peut citer la réalisation courant cette année d'un film documentaire sur le Royaume de Loango, dans le cadre d'un projet pédagogique sur la route des esclaves, intitulé « Échanges interculturels et solidarité internationale » avec la participation des élèves du lycée Jules Uhry de France et ceux du lycée français Charlemagne à Pointe-Noire.

Notons qu'après ces journées professionnelles au Congo, Aficada et d'autres plates-formes des associations qui œuvrent pour l'Afrique et avec l'appui de la ville de Nogent-Sur-Oise organiseront, dans ladite ville, au mois de novembre 2017, le Festival d'Afrique et d'ailleurs (Festa). Au cours de ce festival, la République du Congo sera mise à l'honneur sur trois activités, à savoir la présentation du stand du Congo à la Cop 22 à Marrakech au Maroc (2016), la présentation de l'exposition « Pagne de campagne » de la styliste Makosso et la présentation des poèmes et contes du Congo de l'auteur Jean Pierre Mafouana.