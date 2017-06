Congo-Kinshasa: Nouveau complot contre le Kasaï Central

Photo: © 2014 Human Rights Watch

Une fosse commune contenant les restes d’au moins 30 victimes d’une attaque perpétrée le 6 juin 2014 par des hommes armés non identifiés contre un rassemblement religieux dans le village de Mutarule au Sud Kivu, République démocratique du Congo.

Pendant que le Kasaï Central pleure ses morts, pendant que plus de 1,3 millions déplacés internes se trouvent en errance dans ses forêt et savanes et que plus de 30.000 réfugiés passent des moments difficiles en Angola, loin des terres de leurs ancêtres, un édit provincial soi-disant destiné à combattre les coutumes avilissantes, vient de semer davantage le trouble dans les esprits.

Selon le président de l'Assemblée provinciale de cette entité politico-administrative, qui séjourne à Kinshasa dans le cadre de sa présentation et de sa vulgarisation, ce texte viserait l'émancipation de la femme et de la fille kasaïennes.

Ce qui inquiète dans l'affaire, c'est le relais automatique de campagne par la Représentante personnelle du Chef de l'Etat, Mabunda, qui soutient qu'il s'agit d'un document capital car garant de la stabilité familiale, des vertus, de la paix sociale, la dignité, de la santé, de l'honneur, du développement de la kasaïenne au foyer. Il faut, selon elle, arrêter l'humiliation de Kasaïenne face à ce qu'elle appelle les « coutumes avilissantes ».

Tout en avouant que certains Kasaïens zélés, hommes comme femmes, servent de certaines dispositions coutumières à l'égard de la pour l'humilier dans des circonstances telles que la stérilité ou veuvage, il faut souligner qu'il existe des valeurs séculaires qui ont permis à une longue série de générations d'exclure de leur vécu quotidien des antivaleurs telles que prostitution, l'infidélité, le mensonge, le vol, l'insoumission, violence, la paresse, l'oisiveté, la mendicité... .

Et, ce sont ces mêmes vertus qu'enseigne la Bible, sans pour porter atteinte à la dignité de la femme. Selon la coutume kasaïenne, la notion d'enfant naturel ne passe pas. Un bâtard est accepté même dans le clan de sa mère. Lorsqu'on exige d'une fille se présenter vierge au mariage, n'est-ce pas là une fondamentale pour la principale future éducatrice de la famille ?

En ces temps difficiles pour les populations du Kasaï Central, celles-ci ont-elles besoin d'un Edit sur leurs coutumes pour les problèmes sécuritaires, économiques, sociaux et culturels qui accablent ? On aurait aimé voir le président de l' provinciale et la Représentante personnelle du Chef de l'Etat charge de la lutte contre les violences sexuelles et le d'enfants focaliser leur attention sur des milliers de femmes filles de cette province victimes de viols et d'atteintes sans à leur dignité de la part aussi bien des miliciens Kamuina Nsapu des éléments de l'armée, de la police et des forces de sécurité leur imposent la loi du plus fort depuis 8 mois, dans l'impunité plus totale. Ils feraient œuvre utile en déclenchant une spéciale de lutte contre les pratiques rétrogrades qui détruisent foyers et l'avenir des jeunes filles dans cette partie de République. S'ils pouvaient faire la ronde des savanes et forêt Kasaï ainsi que celle des camps des réfugiés en Angola, avec des humanitaires dans leurs bagages, ils apporteraient certainement réconfort moral de taille à ces « sinistrés » sécuritaires.

Savent-ils qu'en s'attaquant aux coutumes, ils viennent de une offensive dangereuse contre le Congo profond, de nature à aux enfants de demain leur identité ? En plus des affres de la guerre, certains compatriotes qui évoluent dans certains centres de de la République donnent la triste impression de vouloir semer bordel dans la société kasaïenne.