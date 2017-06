Angola: Bengo - La ministre souligne l'importance du développement scientifique et technologique

Caxito — La ministre de la Science et Technologie, Maria Cândida Pereira Teixeira, a considéré, vendredi, à Caxito, le développement scientifique et technologique comme l'un des piliers les plus importants à l'origine d'une société moderne où l'innovation devient un facteur critique réussi.

La gouvernante a tenu ces propos quand elle présidait l'acte de lancement du Projet de développement de la science et technologie, ajoutant à cet effet qu'il était fondamental de promouvoir l'effort du capital humain dans divers domaines de la capacité technologique du pays.

Selon la ministre, la science, la technologie et l'innovation devraient d'établi comme des instruments transversaux d'appui aux différents niveaux de développement scientifique et technologique qui puissent stimuler le progrès économique durable et l'amélioration de la qualité de vie des gens, ainsi que l'éradication de la faim et la lutte contre la pauvreté.

Le projet est un partenariat entre le Gouvernement angolais et la Banque africaine de développement en vue de la construction et l'équipement du parc scientifique et technologique, du financement de bourses et projets de recherche, la mise en œuvre des activités de promotion et de renforcement de la participation des femmes aux activités technologiques et innovatrices.

L'initiative devra soutenir les activités de recherche scientifique et technologique dans les domaines prioritaires pour la diversification de l'économie (agro-industrie), la biotechnologie, la santé, l'énergie et la technologie de l'information.

est nécessaire la collaboration de tous les ministères, en tenant compte de la composante transversale et multidisciplinaire dans les domaines d'incidence de la politique nationale sur la science, la technologie et l'innovation, pour la matérialisation du projet.

À son tour, le vice-gouverneur de Bengo pour le secteur politique et social, Mme Maria Augusta Peixoto a dit que la construction du parc technologique de Bengo était un atout pour la communauté estudiantine de la province, car il sera construit dans une zone académique, à proximité des futurs locaux de l'Institut supérieur polytechnique.

La province de Bengo a également deux établissements d'enseignement supérieur, notamment l'Ecole Supérieure Pédagogique (ESPB et l'Université Supérieure Technique d'Angola (ISTA).