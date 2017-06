Congo-Brazzaville: Construction d'une salle multimédia à Pointe-Noire - La mairie signe un protocole d'accord avec Canal Olympia

Ce protocole d'accord portant sur l'attribution d'un terrain communal en vue de la construction d'une salle multimédia dans la ville océane a été paraphé le 26 juin par Roland Bouiti Viaudo, président du conseil, député maire de ladite ville, et Lionel Labarre, directeur développement Canal Olympia Afrique, filiale de Vivendi, groupe français leader en communication, qui opère dans le secteur des médias, notamment dans la production et la distribution des films.

C'est lors des travaux de la 8e session dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire qui s'est déroulée du 22 au 23 mai dernier que la délibération portant mise à disposition d'un terrain municipal pour la construction du centre multimédia avait été examinée et adoptée. La cérémonie de signature du protocole d'accord entre la mairie de Pointe-Noire et Canal Olympia intervient après la signature avec le gouvernement congolais d'un accord portant sur la construction d'une salle multimédia à Pointe-Noire.

D'une superficie de 77160m2, le terrain communal attribué à titre locatif est situé au quartier Mpita Loya (arrondissement 1 Eméry Patrice Lumumba), précisément à l'intersection des avenues U'Tamsi et Stanislas Batchi. Il abritera le centre multimédia constitué d'une scène de spectacle et d'une salle moderne de cinéma de 300 places dotée des équipements de projection et de sonorisation numérique de génération récente.

Cette salle qui disposera d'un écran scope et du meilleur son (Dolby 7.1) pour assurer au quotidien plusieurs projections aura la particularité de fonctionner à l'aide de l'énergie solaire, une première, a signalé Lionel Labarre. "Ces salles sont des démonstrateurs puisque ce sont les premières salles jamais construites non seulement en Afrique mais dans le monde, des salles vertes et éco-responsables. L'adduction électrique vient des panneaux solaires. On peut faire des spectacles de jour comme de nuit", a-t-il dit. La salle disposera d'un écran scope et du meilleur son (Dolby 7.1) pour assurer au quotidien plusieurs projections. Estimés à 2 millions 500 euros, les travaux de construction du centre multimédia, totalement financés par Vivendi, seront exécutés par une entreprise locale après adjudication.

Pointe-Noire est l'une des premières villes d'Afrique subsaharienne à disposer de ce genre de salles après Conakry (Guinée), Yaoundé (Cameroun), Dakar (Sénégal), Ouagadoungou (Burkina Faso) et Niamey (Niger). Ces salles, a expliqué Lionel Labarre, intègrent leur projet de construction d'un réseau de salles de cinéma et de spectacle adopté sur l'ensemble du continent. Celui-ci a démarré il y a un an sur l'université de Yaoundé où ils ont inauguré la première salle. "Vous devez savoir que c'est le président de Vivendi, M.Bolloré, qui porte cet investissement en Afrique. Je remercie la personne qui a présenté la société Talents spectacles Congo qui va signer un contrat avec la municipalité", a-t-il poursuivi.

Canal Olympia a pour cible la population juvénile à qui elle compte proposer des films et séries. En s'implantant au Congo, il entend promouvoir et valoriser son expérience en matière de gestion et de programmation des salles de cinéma et de spectacles dans le respect de la profession et des règles de l'environnement. Présent dans le domaine de la musique, Canal Olympia entend aussi promouvoir la culture congolaise en faisant signer des artistes congolais chez Universal music, société appartenant à Vivendi, et s'engage à développer les artistes de scènes et les réalisateurs.

Se disant fier de doter la ville d'un centre multimédia performant, alimenté par de l'énergie propre, Roland Bouiti Viaudo a estimé que ce projet «est en phase avec les orientations du président de la République en matière d'environnement et de promotion des énergies renouvelables. Évoquant les efforts fournis par la municipalité pour le développement de la culture dans la ville, il a rappelé le lancement des travaux de construction du musée de Pointe-Noire au cercle africain, la reprise en charge par la municipalité du fonctionnement du centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, projet réalisé avec Total E&P Congo. «Pointe-Noire est en train de prendre de l'envol en matière de construction des infrastructures culturelles », a-t-il dit remerciant M.Bolloré qui a voulu accompagner la ville dans son désir «de nourrir les jeunes d'art et de culture».

La cérémonie de signature de l'accord entre la mairie et Canal Olympia s'est déroulée en présence de Jean Luc Delvert, consul général de France, et de Pierre Belrose, directeur régional de Bolloré Congo et RDC. Après le premier centre multimédia qui sera mis en service et ouvert au public à la fin de cette année, Pointe-Noire sera dotée d'un deuxième centre. Le projet se poursuivra à Brazzaville puis à Lomé (Togo) et à Cotonou (Benin).