Congo-Brazzaville: Handball - Sept équipes qualifiées au championnat national

À une journée de la fin du championnat départemental de handball de la ligue de Pointe-Noire, les sept équipes qualifiées au championnat national seniors hommes et dames du 2 août à Oyo, dans le département de la Cuvette, sont connues. Parmi ces qualifiées, il y a Banko sport après 3 ans d'absence chez les dames et la première qualification de CTAHB chez les messieurs.

La Ligue départementale de handball de Pointe-Noire sera représentée au championnat national prévu pour cette année à Oyo par sept équipes dont quatre en hommes, à savoir Patronage, l'AS Cheminots, Munisport et CTAHB et trois chez les dames avec le grand retour de Banko qui accompagnera Patronage et l'AS Cheminots.

En effet, Munisport et Banko ont confirmé leur ticket, le 25juin, à la reprise du championnat communal suspendu par la ligue à cause du décès tragique de Préfils Ndenguissi, joueur de CTAHB décédé lors du match opposant son équipe à Patronage messieurs. Munisport qui termine 4e à une journé de la compétition à trois tours a battu Asoc, 43-27, et Banko a fait une promenade de santé face à Tié-Tié sport, 46-26.

Notons qu'après le triste incident survenu depuis trois semaines au stade Enrico Mattei, la ligue a décidé de poursuivre le championnat pour clore la compétition qui a connu trois tours par manque d'un nombre important des équipes. Le championnat communal édition 2017 qui s'achèvera sous une note sombre, le 2 juillet, sera sanctionné par le derby des clubs Patronage/AS Cheminots respectivement, champion en titre et vice-champion en titre en version masculine après le match Patronage/Atlantic en dames.