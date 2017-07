Ghana: OGC Nice - Mario Balotelli a prolongé

Même si rien n'a été rendu officiel sur la durée du contrat et le salaire que touchera l'ancien Milanais, on parle d'un accord sur deux ans à 450 000 euros mensuels.

Fier d'avoir su convaincre la superstar l'an passé et de l'avoir vu s'épanouir sur et en dehors du terrain, l'OGC Nice savoure aujourd'hui le bonheur de l'inscrire dans la durée, et de le compter dans l'effectif qui entrera dans le nouveau centre d'entrainement. Bienvenue chez toi, Super Mario !?», peut-on lire dans le communiqué publié par l'OGC Nice après la signature de Balotelli.

«Artisan de la fabuleuse 3e place, idole des petits et des grands, l'attaquant italien a souhaité prolonger son contrat avec le Gym. Malgré les sollicitations, l'international italien a consenti de gros efforts financiers afin de poursuivre, tel qu'il en a toujours eu l'intention lors de cette intersaison, l'aventure niçoise, privilégiant l'aspect sportif, et le choix du cœur.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.