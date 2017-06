Congo-Brazzaville: Tchamba Nzassi - Lancement officiel des travaux d'aménagement du corridor des pipes lines de la société Wing Wah

En visite de travail à Pointe-Noire, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ministre des Affaires foncières et du Domaine public, a donné le coup d'envoi, le 24 juin, des travaux d'aménagement du Corridor des pipes lines de la Société chinoise Wing Wah qui va exploiter le pétrole dans la sous-préfecture de Tchamba Nzassi.

Peu avant cette activité, l'autorité gouvernementale a supervisé la cérémonie de transfert des dossiers de l'enquête parcellaire sur la zone n° 1 Nkounda-Loango pour l'extension du Port autonome de Pointe-Noire en vue de l'implantation de la Zone économique spéciale de Pointe-Noire. La cérémonie des transferts des dossiers de l'enquête parcellaire de la zone Nkounda-Loango a eu lieu à la préfecture de Pointe-Noire.

En présence des autorités administratives et militaires, Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, a remis au ministre des Affaires foncières et du Domaine public les dossiers de la zone économique spéciale de Pointe-Noire après le travail effectué par la commission d'enquête parcellaire dans ladite zone dont les principales données sont : une surface globale de 1645 hectares a été arpentée et localisée. Sur le foncier, 10 970 206 350 m2 ont été évalués selon la norme. Cela constitue la surface totale à exproprier non comprise celle résiduelle des acquéreurs additionnels non identifiés. 1160 acquéreurs ont été régulièrement enregistrés. Sur le bâti, 419 bâtisses environ et plusieurs plants et arbres fruitiers.

En réceptionnant ces dossiers, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a félicité les membres de la commission d'enquête pour le travail abattu afin de produire ces données mises à jour avec la zone économique spéciale de Pointe-Noire qui s'étend désormais sur une surface de 27 km2 et le port minéralier sur une surface 7 km2 ..

À Tchamba Nzassi, le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud -Mavoungou a lancé officiellement les travaux d'aménagement du corridor des Pipes lines de la Société chinoise Wing Wah après l'échange avec les familles des terriens et fonciers concernés par le corridor. À l'issue de ces échanges, tous les malentendus et incompréhensions ont été dissipés. Ainsi, il a demandé aux terriens et fonciers de travailler en toute collaboration avec les membres de la commission d'enquête parcellaire qui va travailler pendant douze mois à qui toutes les informations doivent être livrées. Et d'ajouter que désormais cette zone déclarée d'utilité publique ne peut plus faire l'objet d'une quelconque spoliation et qu'aucune action ne devrait également y être menée.

Signalons que la Société Wing Wah a obtenu du gouvernement congolais un permis de recherche et d'exploitation du pétrole on-shore dans la sous-préfecture de Tchamba Nzassi. La Zone où passera le corridor des pipes lines va de la Base vie de Wing Wah à la mer en passant par les villages Mveto, Loulombi, la zone du lac Nanga, le quartier Nanga, les Terres Cayo, le village Djeno « À compter de ce jour, jusqu'au jour où tout le travail va prendre fin, cette zone apparatient à l'Etat qu'aucunea ction ne peut s'ty faire dans la diote zone. La force publique et la justice sont prêtes la discipline et dans al dite zone » a conclu Martin Parfait Aimé coussoud-Mavoungou.

La Zone du corridor des pipes lines s'étend sur une superficie de 120 hectares et une longueur de 24 km. Son emprise est de 50 m.