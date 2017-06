Tunisie: Karim Rekik - Le Néerlando-tunisien fait le bilan de son passage à l'OM

Après deux saisons mitigées avec l'Olympique de Marseille, Karim Rekik a finalement quitté le club phocéen pour le Hertha Berlin. Dans un entretien avec L'Equipe, le défenseur néerlandais d'origine tunisienne est revenu sur son passage à l'OM et a livré un bilan de ses deux années.

« Ces deux années ont été compliquées. J'ai eu quatre coaches, mais aussi trois directeurs sportifs, avec Vincent Labrune (qui était en fait président), le Belge dont je ne me rappelle pas le nom (Gunter Jacob) puis (Andoni) Zubizarreta, et deux propriétaires (Margarita Louis-Dreyfus puis Frank McCourt). Que de changements ! Bielsa me voulait à tout prix, dès 2014, mais je n'étais pas prêt. Je suis arrivé après le titre glané avec le PSV Eindhoven, c'était parfait. Bielsa a filé après la première journée (OM-Caen, 0-1, le 8 août 2015,), ce fut un choc. Mais bon, cela peut arriver, c'est la vie d'un club. Je me suis battu pour être dans les plans de Michel, j'ai fait partie de son onze type avant de disparaître, puis j'ai réussi à revenir au printemps 2016. Nouveau coach, avec (Franck) Passi, qui m'a plus utilisé en latéral gauche. Et puis (Rudi) Garcia... Il a fallu tout le temps cravacher, j'ai beaucoup appris pour le reste de ma carrière », a-t-il expliqué.

Il ne reste plus qu'à souhaiter une très bonne chance à Rekik du côté du Hertha Berlin.