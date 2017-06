Algérie: L'ESS vise son 3e doublé, le CRB sa revanche

Après avoir éliminé, à domicile, samedi soir dernier, en demi-finale de la Coupe d'Algérie le Mouloudia club d'Alger (MCA), l'ES Sétif s'ouvre la voie pour un 3e doublé, quelques semaines après avoir remporté son 8e titre de champion d'Algérie. Les Sétifiens, vainqueurs 3 buts à 2, après prolongation, croiseront le fer avec le CR Belouizdad (CRB), probablement le 5 juillet prochain, avec la détermination de décrocher leur 9e trophée et 3e doublé Coupe-Championnat depuis l'indépendance.

De son côté, le MCA fait contre mauvaise fortune bon cœur, et reporte ses prétentions sur un autre objectif : la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). «Nous visons désormais le trophée en Coupe de la Confédération, qui constitue notre dernier objectif cette saison. Je pense qu'avec le repos dont vont bénéficier les joueurs et les nouvelles recrues, nous serons capables d'aller jusqu'au bout de cette épreuve», a indiqué le coach du club, Kamel Mouassa, à la presse à l'issue du match face à l'ESS qu'il a plutôt mal négocié, finissant la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Amir Karaoui et Abderrahmane Hachoud.

Le MCA, leader du groupe B de la phase de poules de la CAF avec 8 points, jouera les quarts de finale de la compétition. Concernant la mauvaise prestation de ses protégés, l'entraîneur l'expliquera par leur énervement et surexcitation. «Ils voulaient atteindre la finale coûte que coûte. L'expulsion de Karaoui était à mon sens le tournant de la partie [... ]. Il y avait place à un meilleur résultat, mais nous avons commis des fautes», a-t-il ajouté. Objectif, M Mouassa ne manquera pas de rendre hommage à l'adversaire : «Nous avons affronté une équipe très à l'aise sur le plan psychologique de par son titre de champion récemment décroché. L'Entente a su profiter de notre infériorité numérique pour arracher sa qualification.» Mais il n'oubliera pas de dénoncer «le jeu de coulisses et le comportement de l'arbitrage» lors de la rencontre.

Pour l'ESS, après le premier doublé qui remonte à 1968, face au NA Hussein-Dey (3-2) au stade du 20-Août 1955 d'Alger, il aura fallu attendre 44 ans pour voir les Sétifiens décrocher leur deuxième doublé en 2012. En finale de «Dame Coupe», ils avaient coiffé au poteau le CRB (2-1, a. p.) au stade du 5-Juillet. Ainsi, la prochaine finale sera le remake de 2012 qui offre aux bélouizdadis l'opportunité de prendre leur revanche. Sinon, la voie royale sera ouverte pour l'Entente qui i décrocherait un nouveau record de 9 Coupes d'Algérie, laissant derrière le MCA et l'USM Alger avec leur 8 trophées et le CRB avec 6 coupes.