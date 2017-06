Ile Maurice: Sexagénaire tué à Floréal - Le fils et présumé meurtrier face à la justice

Par ailleurs, Hervé Papé était issu d'une famille de cinq frères et trois sœurs. Il était ébéniste et sculpteur, tout comme son frère Philippe. Les deux ont d'ailleurs travaillé pour Master Peace, une usine sud-africaine,pendant des années. Décrit comme un bon vivant par un proche, le sexagénaire avait toutefois un penchant pour la bouteille.

Hervé Papé était marié et père de trois fils: Tony, l'aîné, qui est en France, Arnaud, qui habite à Camp-Caval, Curepipe, et Aldo. Ce dernier, qui vivait aussi en France, est arrivé à Maurice depuis huit mois environ. Lui, qui aurait un caractère vif, a une petite amie française qui aurait séjourné chez ses parents à plusieurs reprises.

Il ressort qu'une dispute aurait éclaté entre Hervé Papé et sa femme vers minuit et demi le lundi 26 juin 2017. En tentant de s'interposer, son fils, Aldo, l'aurait frappé mortellement. Le jeune homme de 34 ans, devait s'envoler pour la France ce samedi. Mais il se retrouve en cellule policière depuis le lundi 26 juin. Pour cause : il aurait tué son père, Israël Georges Hervé Papé, un sculpteur de 64 ans, lors d'une dispute qui aurait dégénéré en bagarre sanglante à Floréal. Cela, alors qu'il tentait de s'interposer entre son père et sa mère, qui se disputaient.

Arrêté suite au décès de son père, Hervé, Aldo Papé, le fils et présumé agresseur, devra se présenter au tribunal de Curepipe ce mardi 27 juin 2017. Il s'était présenté à la Bail and Remand Court, à Port-Louis, le lundi 26 juin. Une accusation provisoire d'assassinat est logée contre lui. La CID de Curepipe a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.