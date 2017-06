Madagascar: Podium - Fête populaire à Mahamasina

L'orchestre Diap Capsat a interprété les plus grandes stars locales.

La célébration du 57e anniversaire de l'Indépendance s'est déroulée dans une ambiance assez calme, et plutôt festive hier lors du grand podium organisé à Mahamasina. Tsiliva, annoncé comme tête d'affiche, n'a pas participé au concert.

L'heure était à la fête hier, à l'occasion de la célébration de l'Indépendance de Madagascar. Dans la matinée, place aux discours officiels, puis dans l'après-midi, le petit peuple a pu danser sur les rythmes des artistes qui ont animé la fête. Apparemment, les attaques terroristes de l'année passée, où la violence a stoppé net le concert, ne sont plus que de mauvais souvenirs. Cette année, la joie se lisait sur le visage du public. Un peu de répit dans cette bataille quotidienne contre la pauvreté, un peu de musique adoucirait les mœurs. Marion ouvre le bal avec son style r'n'b, dans l'air du temps. Les jeunes adorent et en profitent pour draguer à gauche et à droite. Demander à être amis sur facebook, proposer une friandise, puis danser sur une chanson romantique ! Finalement, tout le charme d'assister à un concert c'est de se faire des amis, ou plus ! Puis, Tif à Tif prend le relais pour donner une touche plus pop à la fête. La performance des filles a plu et le public, surtout les hommes, ont adoré ! Francis Turbo anime la fête et fait rire tout le monde, l'orchestre Diap Capsat assure l'interprétation de tous les tubes, pour qu'on ait au moins l'impression que beaucoup d'artistes sont sur place. Et c'est Nina's qui clôt la fête vers les coups de 17h, où il est temps de rentrer !

Tsiliva. Annoncé à l'affiche, Tsiliva est le grand absent de ce podium. Beaucoup l'attendait pourtant, avec son humour décalé et son kilalaky qui fait bouger tout le monde. Petite déception donc pour le public qui l'attendait, et qui s'impatientait pour le voir. Malgré tout, pas de débordement, le public est resté sage jusqu'au bout. La qualité de la sono a d'autant plus été bonne, assurant un bon son pour bien danser. L'ambiance était bonne !