Cote d'Ivoire: Accès au logement - Les recommandations de la Banque Mondiale

L'accès à un logement décent en Côte d'Ivoire devient un casse-tête chinois. Et les programmes de logements dits sociaux initiés par le Gouvernement ivoirien n'ont pas atteint les objectifs escomptés surtout que bon nombre d'Ivoiriens n'ont pu s'acquitter de leur apport initial.

Pour insuffler un nouveau dynamisme au secteur du bâtiment afin que chaque Ivoirien non seulement puisse être propriétaire foncier, mais également arrive à se loger à moindre coût, le ministère de la Construction , du Logement , de l'Assainissement et de l'Urbanisme ( Mclau), avec l'appui de la Banque mondiale, a mené une étude sur la revue du secteur du bâtiment , en prime , la construction des logements dans le district d'Abidjan. Cette étude a permis de poser un diagnostic clair de la problématique. La dissémination du rapport d'étude sur le secteur du bâtiment a fait l'objet d'un séminaire le 15 juin dernier à l'espace Latrille Event's, à Cocody en présence des experts de la Banque mondiale, des promoteurs immobiliers, aménageurs agréés, architectes, urbanistes, ingénieurs. Le diagnostic qui se dégage de cette étude, c'est qu'il y a trois contraintes majeures qui freinent la structuration et le développement des acteurs de la chaine des valeurs.

L'expert en bâtiment de la Banque mondiale, Silvio Giroud, a déploré la non-disponibilité du foncier en quantité suffisante pour y construire des logements et répondre aux demandes croissantes des futurs acquéreurs. Cette situation, a-t-il relevé, représente un goulot d'étranglement limitant l'offre de logements. « (... ) Le foncier, actuellement est mis à la disposition des promoteurs au compte -goutte. Toute chose qui occasionne d'autres problèmes. Il part de la lenteur des procédures des purges des droits coutumiers aux incertitudes qui entourent ce processus. A cela s'ajoute également la lenteur dans la mise à disposition des infrastructures primaires ( Vrd primaires ). Les promoteurs se voient souvent obligés de régler une partie de cette purge pour ne pas subir le blocage des chantiers par les détenteurs de ces droits », a expliqué Giroud. Indiquant que la deuxième contrainte est relative à la disponibilité du financement pour les acquéreurs.

Des intrants plus chers que ceux de la sous-région Le rapport relève que les taux de marché pour une hypothèque sont de 9 % au moins, tandis que les prêts hypothécaires permettant de se porter acquéreurs d'un logement formel sont réservés aux salariés du secteur formel ayant un revenu régulier. Cela limite fortement, a déploré l'expert de la Banque mondiale, la demande solvable pour les logements en accession. La troisième contrainte, évoque le rapport, demeure la fiscalité toujours lourde et les procédures relativement compliquées. « Tout effort pour amé- liorer le climat des affaires et la charge fiscale, dans la mesure des moyens de l'Etat et de ses priorités pragmatiques, ne pourra qu'influer de manière béné- fique sur la rapidité des productions de logements et leur coût », a-t-il fait remarquer. Saluant les efforts qui sont menés par l'Etat dans le cadre de programme des logements sociaux car cette institution s'est engagée à défiscaliser les intrants, en particulier la TVA. La procédure est en train d'être mise en œuvre, a annoncé l'expert.

En dehors de ces trois principales contraintes, d'autres difficultés internes au secteur du bâtiment ont été identifiées. Il s'agit des intrants liés au maté- riel de construction et qui sont très chers, comparativement aux prix pratiqués dans la sous-région, précisément dans un pays comme le Sénégal. Et la qualité de ces équipements laisse à désirer. L'expert a également révélé que les normes et standards ne sont pas respectés dans la construction des logements. Les entreprises ont recours souvent à des techniques de constructions éprouvées, peu évoluées et qui ne répondent plus à la réalité du moment.

A cela s'ajoute le manque de contrôle qui n'incite pas au respect des règles. En tout cas, cette étude a démontré que les matériaux de construction sont plus chers en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal, en Afrique du Sud. La Banque mondiale a donné quelques pistes à l'effet de trouver une solution au problème de logement qui se pose avec acuité à Abidjan. Notamment la construction des logements en hauteur. Elle a insisté sur des techniques modernes pour maximiser les volumes, améliorer la qualité et faciliter les constructions en hauteur. La Banque mondiale recommande également la conception de logements plus optimisés et plus abordables. Ce que les promoteurs demandent Le président de la Chambre des promoteurs-aménageurs de Côte d'Ivoire, Sidibé Souleymane, a salué la réalisation de cette étude.

Avant de plaider auprès du Gouvernement pour l'harmonisation des prix des intrants (maté- riaux de constructions, équipements, ... ) pour que ceux-ci soient en symbiose avec ceux du Sénégal et des autres pays de la sous-région. Aussi at-il sollicité auprès de la Banque mondiale, l'harmonisation des taux de cré- dits acquéreurs. Selon Sidibé, ce taux est de 6 % au Sénégal, 7 % au Mali mais plus de 9 % en Côte d'Ivoire. Faisant de ce pays, a-t-il regretté, le pays le plus cher dans le secteur du bâtiment en Afrique subsaharienne. « Nous demandons au Gouvernement ivoirien de revisiter encore le taux de crédit acquéreur, car le niveau des revenus des travailleurs ivoiriens est très faible et ne leur permet pas d'être propriétaires foncièrs », a-t-il suggeré.

Au nom du Directeur des opérations de la Banque mondiale, Sunil Mathrani s'est réjoui de la réalisation de ce rapport. Selon lui, la Banque mondiale proposera une plateforme efficace de dialogue et de concertation entre les différentes parties prenantes des secteurs public et privé. Toute chose qui contribuera à faire avancer la réflexion sur la participation du secteur du bâtiment aux efforts de construction du logement abordable. « Le déficit en logements reste considérable. Cependant, la filière doit aussi pouvoir répondre à l'enjeu financier des ménages. C'est-à-dire construire à bas prix est une nécessité pour que tous les Ivoiriens et les résidents étrangers qui contribuent à l'économie du pays, puissent se loger. Malgré les efforts du Gouvernement sur l'accès au foncier, les prix de construction actuels demeurent encore trop élevés pour une majorité de la population », a-t-il constaté.

Pour sa part, le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Constant Koidou, a précisé que le déficit à ce jour en logement est estimé à plus de 500.000 logements. Avec des besoins considé- rables que le Président de la République, Alassane Ouattara, a-t-il expliqué , a initié les programmes de logements sociaux. Mais, hormis ces programmes, un accompagnement technique et financier des principaux partenaires au développement s'avère indispensable. Pour le collaborateur du ministre Claude Isaac Dé, les résultats de cette étude viendront alimenter les réflexions engagées par son département ministériel pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie visant à redynamiser le programme présidentiel des logements sociaux et économiques, avec un objectif de 150.000 logements à produire à l'horizon 2020.