Guinée: Faranah - Des jeunes manifestent contre le retard de l'arrivée d'un transformateur

Cette manifestation, a impacté sérieusement la circulation des véhicules, notamment ceux qui ralliaient Kissidougou, Macenta, N'zérekoré et autres via Faranah.

De son côté, le Chef de quartier de l'Aviation, Kaba Kourouma, a dit que : « Suite à la panne de notre transformateur, on a rencontré le personnel de l'Electricité de Guinée qui nous a rassuré de l'obtention d'un nouvel transformateur et qu'il ne restait que son acheminement, car il se trouve à Conakry ». Ajoutant que le mouvement de ces jeunes a été une surprise pour les autorités préfectorales et communales qui étaient toutes à pied œuvre pour l'acheminement dudit transformateur.

