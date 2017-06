Ile Maurice: Accident à Congomah - Le motocycliste en cause était ivre et sans permis

À son domicile à Congomah, proches, amis et voisins sont venus rendre un dernier hommage à Anil Hurkoo. Ce dernier, Traffic Warden à la National Transport Authority, était très connu dans la région. Il était un ex-activiste rouge dans la circonscription no 4 (Port-Louis Nord- Montagne-Longue). Ses funérailles ont eu lieu le lundi 26 juin 2017.

C'est aux alentours de minuit que le drame a eu lieu. Anil Hurkoo, en compagnie d'un groupe d'amis, se trouvait alors non loin d'un camion en stationnement quand la moto que pilotait Naresh Mutty aurait foncé tout droit sur ses amis et lui. Le motocycliste se dirigeait vers Montagne-Longue lorsqu'il a quitté sa voie pour heurter les piétons qui étaient dans le sens inverse.

