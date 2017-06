Madagascar: Fête nationale, une dignité et une fierté retrouvées ?

Puis les militaires, à travers un défilé maîtrisé au bout du fusil, ont montré leur unité et leur soutien à la stabilité. Presque tous les grands chefs militaires étaient de la fête. Les chancelleries n'étaient pas en reste, affichant complet pour témoigner de leur soutien à la stabilité et au respect de la démocratie.

C'est sans doute une manière d'afficher en public les convictions et le credo de l'ADN, en l'occurrence le Fédéralisme sahaza. Edgard Razafindravahy rentre juste d'une tournée à Ambatondrazaka dans le cadre de sa stratégie et prouve qu'on peut «vivre ensemble et construire malgré la différence d'options». Les chefs d'église étaient également presque au grand complet. On ne s'attendait pas à voir l'archevêque d'Antananarivo, Odon Razanakolona après les pamphlets successifs de la Conférence des évêques à l'encontre de l'administration Rajaonarimampianina. La veille, le FFKM a tenu un culte œcuménique à l'église de Mahamasina, réunissant tout le gotha du pouvoir.

