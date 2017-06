Madagascar: Lavoloha et Mahamasina - Ravalo, Rajoelina et Zafy absents

Marc Ravalomanana a fêté hier le 57e anniversaire de l'Indépendance de Madagascar avec la diaspora malgache au Québec.

Des absences et des présences ont été remarquées et remarquables hier aussi bien au défilé militaire de Mahamasina qu'au banquet présidentiel d'Iavoloha. Le corps diplomatique a massivement répondu à l'invitation du couple présidentiel et de l'Armée Malagasy qui a célébré ses 57ans d'existence. Les chefs d'église au sein du FFKM étaient également présents, à l'exception du Dr Davida Rakotonirina de la FLM qui se trouve actuellement à l'extérieur pour des raisons de santé. Par contre, les anciens présidents Marc Ravalomanana, Zafy Albert et Andry Rajoelina ont brillé par leur absence. Contrairement à Didier Ratsiraka qui a été aperçu au stade de Mahamasina, mais a été absent à Iavoloha. D'anciens premiers ministres ont aussi répondu à l'invitation, pour ne citer que Mangalaza Eugène, Omer Beriziky, Monja Roindefo et Charles Rabemananjara. Pourtant, le deuxième PM de la transition Camille Vital a brillé par son absence.

Québec, Paris et Ivandry. L'ancien président Marc Ravalomanana a fêté le 57e anniversaire de l'Indépendance au Québec, avec la diaspora malgache de cette ville canadienne. Pour sa part, l'ancien président de la transition Andry Rajoelina a préféré rester à Paris avec sa famille. Quant à l'ancien président Zafy Albert, il se trouve actuellement au pays, mais il a tout simplement boycotté l'invitation du couple présidentiel. Depuis son domicile à Ivandry, Zafy Albert a préféré suivre en direct sur la TVM le déroulement des festivités de Mahamasina et d'Iavoloha. A noter que la Présidence de la République a invité 1 300 personnes à ces festivités. A la grande surprise des observateurs, le Doyen du Corps diplomatique, le Premier ministre et les présidents des chambres parlementaires ont été privés de discours hier à Iavoloha.