Cameroun: Transport clandestin - Une plainte contre le Secrétaire général du PM

Même les organes de presse devant servir desupport à cette campagne de communication sont connus.il s'agit de la Crtv radio et Tv, Sopecam Canal 2, Stv, les affiches pour le hors médias à l'initiative des communautés urbaines, les stickers, les sms, les sites web et les réseaux sociaux tout ceci pour un budget de huit millions cinq cent mil Francs Cfa (8.500.000)

« Vous êtes libre de vous approprier ce comité que nous avons obtenue de haute lutte » poursuit le syndicaliste à l'endroit du secrétaire général des services du Premier ministre Séraphin Magloire Fouda. Et que « consacrer toute une année à la sensibilisation contre ce fléau apparait invraisemblable et suicidaire » renchérit Ndeffossokeng. L'homme ne tarie pas de dénonciations à l'endroit de ce proche collaborateur du Premier ministre.

Pour preuve et pour démontrer qu'il y aurait eu récupération dans l'affaire, Jean Collins Ndefossokeng révèle qu'en date du 23 février 2017, les syndicalistes des transports attiraient déjà l'attention dans une correspondance dont l'objet était la « dénonciation d'une dérive managériale et autocratique du comité national de lutte contre le transport routier clandestin ». Sauf que cette lettre serait restée sans suites.

Ce qui fait dire au président national du Synester que « des fonctionnaires zélés ont encore sabordé le fruit de plusieurs concertation pour des intérêts égoïstes ». Et pourtant la commission en question regroupe les syndicalistes représentant les travailleurs, le patronat, les services du Premier ministre, de la Délégation générale à a Sûreté nationale, de la gendarmerie nationale, des transports et de la défense.

Le syndicaliste qui revendique la qualité de membre de ce comité dit n'avoir pas été associé avec ses camarades dans l'élaboration de cette « stratégie de communication sur la lutte contre le transport routier clandestin et la sensibilisation des acteurs et usagers, au titre de l'exercice 2017 ».

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.