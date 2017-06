Madagascar: Examen du CEPE - Baisse apparente du taux des admis

« Le taux de réussite a baissé par rapport à celui de l'année passée, surtout pour les régions périphériques de la capitale malgache ». Des propos qui résument les faits actuels et qui annoncent une certaine préoccupation à avoir quand à la qualité de l'éducation nationale. Ce qui n'est pas le cas pour le Centre de Circonscription SCOlaire d'Antananarivo-Renivohitra qui a affiché un taux de réussite de 56,26%. Ledit taux correspondant à 17 201 élèves admis sur 31 184 inscrits et 30 730 présents aux examens. Par ailleurs, le record a été détenu par la CISCO d'Avaradrano qui affiche un taux de réussite de 58,31%. Ce dernier obtenu sur 11 900 candidats dont 6857 admis. Record secondé par le CISCO d'Atsimondrano dont le taux de réussite est de 56,86%, ce qui place celui d'Antananarivo-Renivohitra à la troisième place.

