Cameroun: Assemblée nationale - Les députés ne veulent plus des ministres Pca

Certains ont suggéré que le gouvernement puisse prévoir des audits externes indépendants par des cabinets privés. Les députés ont également reçu hier deux projets de loi. Le premier modifie et complète certaines dispositions de la loi de 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun. Le second modifie et complète la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

Pour les établissements publics, il a expliqué qu'il s'agit «d'une délégation des missions publiques qui n'exclut pas la possibilité pour un ministre, d'être président du Conseil d’administration afin de suivre sa mise en oeuvre ». Pour les entreprises publiques, le mode de contrôle du Conseil d’administration dont les pouvoirs sont de plus en plus exorbitants, a été un sujet de préoccupation pour les députés.

Ces deux textes examinés par la Commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, ont été défendus par le ministre des Finances (Minfi), Alamine Ousmane Mey. Bien qu'étant en commission, le Minfi a été interpellé par les députés, sur la question du cumul de fonctions des parlementaires et éventuellement, des membres du Conseil constitutionnel, en application des dispositions de l'article 59 du projet en examen, qui traite des incompatibilités aux postes de président du Conseil d’administration (Pca).

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.