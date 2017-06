Cameroun: Hugo Broos - «C'est une bonne expérience pour l'équipe»

Le Cameroun éliminé au premier tour, n'avez-vous pas le sentiment d'être passé un peu à côté de vos matchs ?

Contre le Chili, on a fait un bon match. La différence s'est faite sur ce but régulier de Ngadeu qu'on nous a refusé alors qu'après, on valide le deuxième but chilien hors-jeu. Ce résultat a son importance car si on perdait le match contre le Chili 1-0, on n'aurait eu qu'à battre l'Allemagne avec un but d’écart. Mais battre le champion du monde avec au moins deux buts d'écart nous a rendu la tâche difficile.

Et jusqu'au moment où l'Allemagne marque, nous étions meilleurs. Nous n'avons pas marqué quand nous avions des occasions. Et ça été la même chose contre l'Australie. Nous devons être réalistes. Les matchs du Cameroun n'étaient pas mauvais. Mais il y a la déception car on ne rentre qu'avec un point. Le niveau était plus élevé qu'à la CAN. Je pense que ça été une bonne expérience pour l'équipe. On sait qu'il y a encore des choses à travailler .

Les joueurs alignés pour les trois matchs vous ont-ils tous satisfait?

A la CAN, nos premiers matchs n'étaient pas bons. Ici, c'était différent. Notre premier match contre le Chili était bon, sauf au début. Celui contre l'Australie aussi et je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas beaucoup changer. Au moment où on va changer, il y a un joueur (Mandjeck pour Djoum, ndlr) qui se blesse pen- dant l'échauffement. Pour moi, c'était une grande surprise. Ce n'était pas évident pour Arnaud (Djoum, ndlr) de commencer parce qu'il n'avait été préparé. J'avais eu un entretien pour lui expliquer qu'il allait commencer sur le banc.

Qu'en est-il du cas de certains joueurs qui semblaient loin de leur forme ?

Benjamin Moukandjo, le capitaine, n'était pas à son niveau de la CAN. Et il n'est pas seul dans ce cas. Le groupe n'était pas comme il était au Gabon. Je dis toujours aux joueurs que la gloire est difficile à porter. Une fois qu'on a gagné quelque chose, il y a des joueurs qui commencent à se comporter différemment. Je l'ai remarqué pendant cette Coupe des Confédérations. Personne ne se plaignait parce qu'il était assis sur le banc à la CAN. Maintenant, il y a certains joueurs qui ont commencé à se plaindre.

On va voir la prochaine fois ce que je ferai, parce que je n'accepte pas ce genre de comportement. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a gagné la CAN qu'on est arrivé. Le voyage ne fait que commencer, on n'est pas encore à destination. Et ça, tout le monde doit être conscient de ça. Nous avons cherché des joueurs pour remplacer Oyongo Bitolo par exemple mais quand tu essayes un joueur et tu vois qu'il n'a pas le niveau, tu vas le prendre ? Il faut être rigoureux dans ses choix.