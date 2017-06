Madagascar: Startimes - Le leader africain de la télévision numérique renforce sa présence au pays

Startimes renforce à Madagascar sa position de premier opérateur de télévision numérique en Afrique.

Utilisant à la fois la technologie satellitaire et la télévision numérique terrestre (TNT) Startimes offre aux téléspectateurs un large choix de bouquets.

Notre politique commercial base avant tout sur le prix. Un prix abordable et accessible par le grand nombre. Désormais adopté par les consommateurs dans le secteur de la télévision payante, Startimes choisit le début des vacances scolaires pour mettre en avant ses nouvelles offres. Présentés lors d'un point de presse qui s'est tenu jeudi dernier dans son siège au Village des Jeux Ankorondrano, ces nouveaux programmes sont destinés à tout le monde.

Sports. En somme, il y en aura pour toute la famille. A commencer par les amateurs de sports puisque Startimes propose dans ses bouquets Sports la Coupe des confédérations pendant laquelle s'affrontent les meilleures équipes du monde. Egalement à l'affiche dans le cadre de l'International Champions Cup, 14 clubs prestigieux issus des meilleures ligues mondiales mettront aux prises à partir du 18 juillet. Il s'agit du seul tournoi compétitif de pré-saison au monde et cette année on aura, entre autres le classico Real Madrid - FC Barcelone et le derby de Manchester. A noter que la totalité des matchs sera diffusée sur les chaînes sports de Startimes. Alors que l'ICC et la Supercoupe sont proposées en exclusivité pour l'Afrique par Startimes.

Télénovelas. Les femmes en particulier et les amateurs de Télénovelas en particulier sont également aux anges avec la nouvelle chaîne Novela F+. Avec notamment Passion et pouvoir qui raconte l'histoire de Elado et Arturo, deux hommes d'affaires brillants qui ont passé leur vie à s'affronter en affaire et à se disputer la même femme, Julia à la beauté rayonnante et au cœur d'or. « Nous avons voulu frapper pour le lancement de Novela Plus. Passion et pouvoir est un triangle amoureux qui captivera nos téléspectatrices. C'est un cocktail d'amour, de haine et de luxure. Le tout servi par un casting de comédiens de premier plan et de futures étoiles de télénovelas ». Les enfants ne sont évidemment pas en reste. Outre les dessins animés, Startimes leur propose une gamme de programmes destinés à stimuler leur créativité. Mais le plus chez Startimes ce sont aussi les nouveaux bouquets exclusivement en anglais et en chinois mandarins. Des programmes qui offrent aux téléspectateurs l'opportunité de se familiariser avec les deux langues les plus parlées au monde.

Afrique. En somme, Startimes opère actuellement une offensive de charme dans le monde de la télévision. L'entreprise chinoise qui dispose d'une expérience africaine très réussie en la matière met également à la disposition du public, des offres promotionnelles. « Fidèle à sa vision de permettre à chaque famille de disposer de la télévision numérique, Startimes baisse les prix de ses décodeurs et offre l'installation à domicile. Le tout, avec une certaine facilité puisque, grâce à un partenariat avec Airtel Money, le paiement des services Startimes peut se faire à distance ». En tout cas Startimes renforce à Madagascar sa position de premier opérateur de télévision numérique en Afrique. En effet l'entreprise compte près de 10 millions d'abonnés et couvre plus de 90% de la population du continent. Startimes possède sa propre plateforme de contenus variés avec ses 480 chaînes autorisées.