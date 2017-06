Cameroun: Dans la tanière - Encore du boulot !

Le Cameroun a été sorti dimanche soir au premier tour de la coupe des Confédérations en Russie avec un nul et deux défaites.

Des regrets et un sentiment de gâchis. Voilà ce qui reste au lendemain de l'élimination du Cameroun au premier tour de la coupe des Confédérations Russie 2017 (17 juin au 02 juillet). Dimanche 25 juin, les Lions indomptables ont perdu leur dernier match de poule 3-1 face à l'Allemagne au stade Ficht de Sochi.

Même face à une équipe B des champions du monde, les poulains d'Hugo Broos n'ont pas fait le poids. Après avoir tout de même fait illusion en première mi-temps en dominant notamment durant les 20 premières minutes. Mais l'ouverture du score de Kerim Demirbay de retour des vestiaires, suivie du carton rouge très sévère reçu par Ernest Mabouka (64e min) pour un pied levé ont totalement déstabilisé l'équipe. La réduction de la marque par Vincent Aboubakar n'a pas changé la donne.

Le Cameroun sort de cette compétition par la petite porte, en terminant dernier de son groupe derrière l'Allemagne, le Chili et l'Australie. A son compteur, un nul et deux défaites. Soit, un point, deux buts marqués et six encaissés. Personne ne pensait vraiment que le Cameroun irait gagner cette coupe des Confédérations. On espérait pourtant voir une prestation honorable de l'équipe. Mais celle-ci a démontré qu'elle a encore du chemin à faire pour être au niveau des meilleures, plus régulières et surtout réalistes. Sur le terrain, on a pu découvrir une défense moyenne, certainement plombée par la blessure au dernier moment d'Ambroise Oyongo Bitolo.

Ce qui a obligé le staff à revoir ses plans sur les côtés. L'axe central n'a pas non plus bien marché. D'ailleurs, Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, regrettait après le match que son équipe n'ait pas assez profité des boulevards offerts par les défenseurs centraux. Au milieu de terrain, on a vu un Zambo Anguissa tout feu tout flamme, appuyé par le travail de Siani et Djoum. Mais le trio n'a pas vraiment réussi à s'imposer face aux différents adversaires dans ce secteur. Enfin, l'inefficacité des attaquants a privé l'équipe.

Même si Hugo Broos, le sélectionneur des Lions, ne trouve pas grand-chose à reprocher à ses joueurs, il y a clairement des lacunes à corriger. Au rang des chantiers également, la profondeur du banc de touche qui a de quoi inquiéter avant les rendez-vous cruciaux d'août contre le Nigeria pour les éliminatoires de la coupe du monde 2018.

On ne va pas faire la fine bouche : il y a clairement un léger mieux dans cette équipe comparée aux dernières sorties internationales du Cameroun. On a constaté un fond de jeu qui se met doucement en place. Certains joueurs comme Fabrice Ondoa, Michael Ngadeu-Ngadjui, Sébastien Siani ou encore Franck Anguissa Zambo sont sortis du lot. Il faut reconnaître que l'inexpérience du groupe ne l'a pas servi .