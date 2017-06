Cameroun: EXTRÊME-NORD - Beti Assomo au front contre l'indiscipline

Pour cela, il a émis l'idée d'encouragement via un système de récompenses et de punitions. Afin d'obtenir l'adhésion en plus de l'obéissance, il a promis prendre des dispositions pour améliorer les conditions de vie des hommes. Entre autres, il a notamment évoqué la construction de nombreux baraquements, l'élévation du taux des permissions, l'amélioration de la logistique de manière à permettre un meilleur ravitaillement en matériel et en nourriture.

A les en croire, ces dernières seraient davantage la démonstration d'un sentiment de détresse extrêmement profond plus que l'expression d'une adhésion à un discours révolutionnaire. Commentant les comportements de la bande qui a pris d'assaut la route reliant Kousséri à Maroua en début du mois en cours, un haut-gradé a fait valoir que la difficulté principale pour connaître ces événements réside dans le fait qu'il s'agit d'actions qui ne sont pas préparées et annoncées à l'avance.

Pour expliquer cet état de fait, les interlocuteurs du «représentant de Paul Biya» ont emprunté au contexte militaire à l'Extrême-nord. Selon eux, celui-ci est propice à l'émergence de ces cas d'insubordination. Ils sont d'abord la conséquence de la dureté des conditions de vie. Le climat, les permissions peu nombreuses et souvent retardées, l'état lamentable des cantonnements de repos, le contact permanent avec le sang et la mort, sont autant de raisons qui poussent les soldats au mécontentement.

Des informations qui ont filtré des huis clos avec les chefs militaires au front, il ressort que Joseph Beti Assomo a voulu comprendre les causes des insubordinations de certains éléments. A travers les réponses qui lui ont été fournies par les officiers supérieurs, le Mindef a appris que «toute guerre a ses mutins et la guerre contre Boko Haram n'échappe pas à cela».

